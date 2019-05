Aus der US-Handelskammer, die über den Verlauf der Verhandlungen von den offiziellen Stellen informiert werde, seien zuletzt entsprechend auch nur noch vorsichtig optimistische Töne gekommen. In einem Pressegespräch habe die in dieser wichtigen privatwirtschaftlichen US-Organisation für internationale Fragen verantwortliche Führungskraft Myron Brilliant betont, dass mittlerweile zwar etwa 95% der zu klärenden Punkte abgearbeitet worden seien, es nun aber kontroverse Diskussionen über einige Details zu geben scheine. In diesem Kontext seien die chinesische Subventionspolitik, die Öffnung des Reichs der Mitte für US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen und der Schutz von geistigen Eigentumsrechten im Bereich der Pharmazie zu nennen.



Donald Trump habe am Wochenende offenbar entschieden, dass man weiteren Druck auf Peking ausüben sollte, um bei den noch offenen Punkten für die USA vorteilhafte Regelungen herbeizuführen. Nach erfreulichen Zahlen zum Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten glaube der US-Präsident wohl, inzwischen eindeutig am längeren Hebel zu sitzen und aus einer Position der Stärke verhandeln zu können. Entsprechend habe Donald Trump nun beim Handelskonflikt-Poker den Einsatz weiter erhöht. Dies sei eine gefährliche Strategie, die aber potenziell hohe Gewinne für die US-Wirtschaft versprechen könnte. Das Risiko eines Scheiterns der Gespräche habe sich durch die Tweets Trumps natürlich wieder erhöht.



Angesichts der zuletzt bereits sehr ambitionierten Erwartungshaltung der Marktteilnehmer belaste dieses Faktum die Kurse an den internationalen Aktienmärkten ohne jeden Zweifel zu Recht. In der Tat habe die Gefahr bestanden, dass Peking die nächste Runde der Gespräche in den USA absagen könnte. Aktuellen Presseberichten folgend dürfte diese Optionen nun aber vom Tisch sein. China könnte jedoch den Termin des Treffens in Washington verschieben. Zudem sei es möglich, dass die Delegation aus dem Reich der Mitte nicht von Vizepremier Liu He angeführt werde.



Donald Trump habe den Handelsstreit mit China durch seine neuen Tweets wieder verschärft. Die erhöhte Unsicherheit vergrößere die Risikoaversion der Marktteilnehmer und löse entsprechend Druck auf die Kurse an den globalen Aktienmärkten aus. Die Analysten der Nord LB sehen in den neuen Drohungen des US-Präsidenten aber eher eine aggressivere Verhandlungsstrategie im Handelskonflikt mit Peking - Washington dürfte weiterhin am Deal interessiert sein. (06.05.2019/ac/a/m)





Nachdem die internationalen Aktienmärkte zwischenzeitlich sehr stark auf eine zügige Beilegung des Handelskonfliktes zwischen China und den USA gesetzt hatten, kommen bei den Anlegern nun wieder verstärkt Sorgen bezüglich der Handelspolitik in Washington auf, so die Analysten der Nord LB. Ursächlich für den Stimmungsumschwung sei wieder einmal Donald Trump gewesen. Am Sonntag habe der US-Präsident in zwei Tweets den Mangel an Fortschritten in den Verhandlungen mit Peking kritisiert. Er habe sehr konkret mit höheren Strafzöllen gedroht.