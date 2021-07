Die Aktie von Total Produce, dessen Fusion mit Dole durch den Börsengang der Amerikaner abgeschlossen werde, habe seit Bekanntgabe der Verzögerungen 27 Prozent an Wert verloren. Sobald das Dole-IPO über die Bühne gegangen sei, werde Total Produce die Euronext Dublin und die London Stock Exchange verlassen.



Für Dole sei es die Rückkehr an den Kapitalmarkt, nachdem der Alteigentümer und Milliardär David Murdock das Unternehmen zweimal von der Börse genommen habe.



Trotz der holprigen letzten Tage bleibt "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung, dass es sich bei Dole um einen interessanten Börsenkandidaten handelt, den Anleger auf dem Zettel haben sollten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.07.2021)



Kurzprofil Dole:



Dole ist ein führendes Unternehmen für den Import und Vertrieb von Früchten und Gemüse. (30.07.2021/ac/a/n)



