Dogecoin sei der witzige Underdog unter den Kryptowährungen, habe es in dieser Woche allerdings wieder in die Top 10 nach Market Cap geschafft. Enorme Höhenflüge habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Häufig sei der Coin anschließend aber eher unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Daher sollten allenfalls erfahrene Krypto-Trader bei Dogecoin einen Momentum-Zock wagen. Wer längerfristig am Kryptomarkt investieren wolle, sollte weiterhin auf den Bitcoin setzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem Bitcoin genügt am Mittwoch ein moderates Kursplus von rund 3%, um bei 64.863 USD ein neues Allzeithoch zu markieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch die Spaß-Kryptowährung Dogecoin erklimme derzeit neue Höchststände - fackele dabei jedoch ein Kursfeuerwerk sondergleichen ab.Der Kurs von Dogecoin schieße am Mittwochnachmittag auf 24-Stunden-Sicht um fast 75% nach oben. Zeitweise habe ein DOGE mehr als 0,14 USD gekostet - ein neues Allzeithoch für den Krypto-Coin, der einst als Parodie auf den Bitcoin erfunden worden sei. Auf Sicht von sieben Tagen habe sich der Dogecoin-Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Mit einer Market Cap von 18,2 Mrd. USD sei er zudem wieder in die Top 10 der größten Kryptowährungen eingezogen.Angesichts der heutigen Kursentwicklung habe es offenbar selbst Tesla-Chef Elon Musk - einem bekennenden Dogecoin-Fan und -Investor - die Sprache verschlagen. Bei Twitter habe er kommentarlos ein GIF gepostet, das seine Stimmung beim Blick auf den Dogecoin-Chart aber dennoch recht gut widerspiegeln dürfte.