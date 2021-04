Krypto-Fans auf der ganzen Welt halte das nicht ab - sie würden weitere Gewinne wittern und auf den Zug aufspringen. Wegen des enormen Rückschlagpotenzials sollten höchstens erfahrene Krypto-Trader bei Dogecoin einen Momentum-Zock wagen. Für längerfristig Krypto-Investments bleibe der Bitcoin die erste Wahl.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der Bitcoin nach dem jüngsten Allzeithoch auf hohem Niveau konsolidiert, geht die Kursexplosion der Spaß-Kryptowährung Dogecoin am Freitag ungebremst weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf 24-Stunden-Sicht schieße der Kurs um bis zu 100% nach oben. Das bedeute gleichzeitig neue Höchststände.Der Kurswahnsinn bei Dogecoin gehe weiter: Die Kryptowährung schieße am Freitagvormittag um rund 105% auf 0,27 USD nach oben. In der Nacht habe er bei 0,29 USD ein neues Allzeithoch markiert, doch auch das könnte schon bald wieder Makulatur sein.Ob der Hype um den Dogecoin gerechtfertigt sei, dürfe trotzdem kritisch hinterfragt werden. Denn auch wenn er inzwischen auf Rang 8 der größten Kryptowährungen nach Market Cap vorgerückt sei: Er sei und bleibe ein Spaß-Projekt, das als Parodie auf den Bitcoin begonnen habe und nur bedingt praktischen Nutzen biete.