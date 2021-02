Der Kurs sei daraufhin kurzzeitig bis in den Bereich von 0,08 Dollar nach oben geschossen, seitdem aber bis in den Bereich von 0,025 Dollar zurückgekommen. Aktuell koste ein DOGE bereits wieder 0,05 Dollar.



Die "Lieblings-Kryptowährung" von Elon Musk sei ursprünglich als Parodie auf den Bitcoin entwickelt worden, habe seitdem aber ein gewisses Eigenleben entwickelt. "Pump-and-Dump"-Aktionen kämen hier immer wieder vor.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (04.02.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lange hat die selbstverordnete Twitter-Pause von Tesla-Gründer Elon Musk nicht gedauert: Am Donnerstag hat sich der Tech-Milliardär in mehreren Tweets erneut zu seiner "Lieblings-Kryptowährung" Dogecoin geäußert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Der Kurs springe daraufhin um 50 Prozent nach oben.In mehreren kryptischen Tweets bringe Musk am Donnerstag erneut seine Begeisterung für die Spass-Kryptowährung Dogecoin zum Ausdruck. "DOGE", "Dogecoin is the people’s crypro" oder "No highs, no lows, only Doge" schreibe er dort etwa. Highlight sei allerdings ein leicht verändertes Bild einer Szene aus dem Disney-Film "König der Löwen", auf dem Elon Musk als Rafiki statt Simba das Maskottchen "Doge" in die Höhe recke.