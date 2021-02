In Fiatwährungen gerechnet sei der Wert schlicht und einfach das, was jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zahlen bereit sei und der intrinsische Wert sei nichts, das er jemals definieren könnte, so Markus weiter. "Wenn ich also über den Wert spreche, spreche ich nicht über diese Dinge. Ich spreche über den wahren Wert, den ich als die positiven Dinge definiere, die Dogecoin der Welt bringt."



Spaß, Freundlichkeit, Neugier, Großzügigkeit, Empathie, Gemeinschaft, Inspiration, Kreativität oder Albernheit seien die Eigenschaften, die Dogecoin für ihn ausmachen würden. "Wenn die Community diese Dinge verkörpert, ist das der wahre Wert", so der Gründer.



In den vergangenen sieben Jahren habe er aber auch viele Dinge wie Pump-and-Dump-Aktionen, Gier, Betrug, unbegründeten Hype und ausnutzendes Verhalten beobachtet. Das schaffe noch mehr Negatives in einer ohnehin schon komplizierten Welt. Als Gründer und "doge mother" sei er darüber zwar "nicht wütend, aber enttäuscht" und wünsche sich, dass Dogecoin und die Dogecoin-Community für das Gute stehen.



All die positiven Eigenschaften seien bereits das Ziel gewesen, als der die Bitcoin-Parodie mitentwickelt habe, um der damals schon verbissenen Krypto-Szene den Spiegel vorzuhalten.



Billy Markus selbst sei bereits im Jahr 2015 aus dem Dogecoin-Projekt ausgestiegen und habe damals all seine Bestände der Kryptowährung verkauft. Nach seinen Angaben habe der Erlös gereicht, um einen gebrauchten Honda Civic zu kaufen. Wenn man bedenke, dass ein DOGE damals etwa 0,002 Dollar wert gewesen sei, müsse es dafür eine ganze Menge Coins verkauft haben.



Dogecoin sei der witzige Underdog unter den Kryptowährungen, habe es in dieser Woche zeitweise aber sogar in die Top 10 nach Market Cap geschafft. Enorme Höhenflüge habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Früher oder später sei der Coin jedoch meist eher unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt.



Hinzu komme: Im Gegensatz zum Bitcoin sei Dogecoin deflationär und ein intrinsischer Wert - wie von Billy Markus angedeutet - kaum zu bestimmen. Daher sollten höchstens hartgesottene Trader einen "Momentum-Zock" mit Dogecoin wagen. Wer längerfristig am Kryptomarkt investieren wolle, sollte weiterhin auf den Bitcoin setzen. (12.02.2021/ac/a/m)







