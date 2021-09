NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

310,05 USD +5,26% (03.09.2021, 22:00)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (05.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.Der Spezialist für E-Signaturen habe mit seinen am Freitag veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. An der Börse sei der Aktienkurs im US-Handel daraufhin deutlich nach oben geschossen und stehe kurz vor einem wichtigen Signal. #An der Börse sei die DocuSign-Aktie zuletzt um 5,3% auf 310,26 USD angezogen. Damit stehe sie vor einem Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 310,29 USD. Erweise sich dieser als nachhaltig, rücke das Rekordhoch bei 314,70 USD in den Fokus. Nach unten sichere derweil die 50-Tage-Linie bei 293,37 USD ab. Dank der starken Quartalszahlen könnte die DocuSign-Aktie bald aus ihrer jüngsten Seitwärtsbewegung ausbrechen. Aus Sicht des "Aktionärs" sei die DocuSign-Aktie ein heißer Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2021)Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:261,00 EUR +5,31% (03.09.2021, 22:26)