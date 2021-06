NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

240,97 USD +3,31% (07.06.2021, 22:00)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (08.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.Während des letzten Jahres habe die DocuSign-Aktie eine Kernhaltezone bei gut 180 USD etabliert. Der erfolgreiche Test dieser Marke im Mai sei charttechnisch eminent wichtig gewesen, da ein Abgleiten unter die beschriebene Bastion eine Topformation vervollständigt hätte. Doch das sei aktuell kein Thema mehr. Vielmehr sorge das jüngste Aufwärtsgap bei 198,46/209,94 USD für eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Dazu würden noch zwei weitere charttechnische Aspekte beitragen: So habe das Papier mit besagter Kurslücke auch den kurzfristigen Abwärtstrend seit Mitte Februar (akt. bei 216,58 USD) zu den Akten legen bzw. die 200-Tages-Linie (akt. bei 221,51 USD) zurückerobern können. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch die beiden synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon reduziert. Ersterer habe zuvor zudem eine positive Divergenz ausgebildet.In diesem Umfeld dürfte der Titel perspektivisch das Februarhoch bei 275,46 USD bzw. das bisherige Rekordhoch bei 290,23 USD wieder ins Visier nehmen. Auf der Unterseite ist indes - je nach Risikoneigung - der oben genannte ehemalige Abwärtstrend oder aber die angeführte Aufwärtskurslücke als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.06.2021)Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:199,48 EUR +0,94% (08.06.2021, 09:35)