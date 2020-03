Der Dispositionskredit ist einfach und flexibel

Tilgung der Darlehenssumme nach eigenem Ermessen

Bei einem Dispositionskredit sind die möglichen Verschuldungen überschaubar. Dies liegt daran, dass der Kredit sich an dem Kontostand orientiert. Üblich ist hierbei ein gewährter Überziehungsspielraum in zwei- bis dreifacher Höhe des Nettogehalts. Verbessern sich die Vermögensverhältnisse, kann sich schnell der Dispo erhöhen. Weitere Vorteile sind die taggenaue Berechnung der Dispo Zinsen und die jederzeit mögliche Tilgung der Schuld ohne "Vorfälligkeitsentschädigung" und anderes Ungemach. Der Dispokredit bleibt auch nach der Eröffnung des Kontos einfach und transparent.



Mit einem Anbietervergleich die hohen Raten abfedern

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Bei einem Dispositionskredit ist dies nicht anders. Wird an die Nachteile gedacht, fallen einem wohl in erster Linie die durchaus happigen Zinsen an, die mit einem Dispokredit verbunden sind. Nach einer Berechnung der Deutschen Bank aus dem Jahre 2018 belaufen sich die durchschnittlichen Raten bei einem Dispositionskredit auf 8,37%. Zum Vergleich: Ein Ratenkredit wird im Mittelwert mit 5,7% und ein Sofortkredit mit 3,7% veranschlagt. Diese Summe erhöht sich noch einmal bei einem von der Bank geduldeten Überziehen des Dispositionsspielraums um 3-5%. Um diesen Nachteil einzudämmen, hilft ein Dispokredit Vergleichstest, denn in der Branche sind bei den Zinsen Abweichungsbeträge von bis zu 3% vom Mittelwert üblich.



Worauf noch geachtet werden sollte

Aufgrund der bequemen Abläufe wohnt dem Dispokredit ein gewisses Element der Verführung inne. Man ist schnell geneigt, den einen oder anderen Betrag mehr auszugeben als vernünftig wäre, und stürzt sich damit in unnötige Kosten. Der Volksmund spricht in diesem Zusammenhang von der Dispofalle. Allerdings hat der Kunde es selbst in der Hand, es richtig zu machen.



Ansonsten sollte der Kunde bedenken, dass die Bank anhand der Zahlungsein- und -ausgänge die ungefähren Vermögensverhältnisse des Kontoinhabers nachvollziehen und bei einer Verschlechterung der Situation den Dispokredit einseitig kündigen kann. Dies geschieht in der Regel in einer 30-Tage-Frist, kann aber in schweren Fällen wie einer Arbeitslosigkeit und Insolvenz auch unverzüglich wirksam werden. Seinerseits hat der Kunde ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Bank die Zinsen erhöht, das für sechs Wochen nach der Zinserhöhung gilt.



Fazit: Schulden als Notlösung betrachten

Ein Dispokonto ist einfach, transparent sowie flexibel und für die Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe gut geeignet. Jeder Schritt kann ohne Hindernisse und langwierige Verlaufswege sofort umgesetzt werden. Die hohen Ratenzahlungen lassen sich mit einem Anbietervergleich, aber auch durch das eigene Verhalten abfedern. Wer sein Dispokonto regelmäßig nutzt und seine Ausgaben immer im Blick hat, kann mit ihm sogar Geld sparen. Dies gilt dann, wenn er den Spielraum für Schulden auf Notfälle beschränkt und insbesondere eine Überziehung des Dispositionsrahmens vermeidet. Schulden sollten bei einem Dispokredit kein Dauerzustand sein, sondern eine Notlösung. (25.03.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Weit verbreitet ist der Dispositionskredit, kurz Dispo, der aufgrund seiner unbürokratischen Verfahren und Flexibilität geschätzt ist. Er ist der wahre Volkskredit. Im Vergleich mit anderen Krediten bietet er starke Vorteile, besitzt aber auch ausgeprägte Schattenseiten. Die Vor- und Nachteile eines Dispositionskredits berücksichtigend, helfen wir Ihnen bei der Entscheidung, wann sich ein Dispo lohnt, wann besser ein anderer Kredit in Betracht gezogen werden sollte und wie sich ein Dispositionskredit richtig nutzen lässt.Das einfache Verfahren ist bei einem Dispositionskredit augenfällig. Es fallen die langen Verlaufswege von der Antragstellung bis zur Bewilligung weg und Sicherheiten müssen zur Erlangung des Dispos ebenfalls nicht hinterlegt werden. Auch ist der Kredit nicht an einen Verwendungszweck gebunden. In den meisten Fällen kommen Kunden sogar ohne Antrag an den Kredit. Lediglich eine Schufa-Prüfung steht an, die vor der Vergabe von der Bank vorgenommen wird. Konto überziehen muss. Die Unterschrift entspricht im Geschäftsverkehr der Zustimmung, sodass das Girokonto fortan an den Dispositionskredit gekoppelt ist. Das flexible Modell gestattet ihnen, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken und kleinere Investitionen zu tätigen. In Bezug auf den Aktienhandel ist das Modell attraktiv, weil es den Aktionär bei temporär starken Aktien sofort zuschlagen lässt.