Warum ist der Dispo zu teuer?

Banken aber auch Sparkassen sehen den Dispo als Serviceleistung an. Als Bonus und als Vertrauensvorschuss in den Kunden. Wird der Dispo genutzt, soll dieser Service selbstverständlich auch bezahlt werden. Und das leider mit recht hohen Zinsen.



Der Kleinkredit löst das Problem

Vorteilhaft ist es, in einem Kleinkredit zu investieren. Einen Kredit, der eine Umschuldung vom Dispo erlaubt, gegebenenfalls auch andere Verbindlichkeiten aufgreift und so dafür sorgt, dass wieder eine finanzielle Freiheit besteht, die eine individuelle Nutzung zulässt.



Je nach Kreditsumme für die Umschuldung sind ganz unterschiedliche Angebote am Markt zu finden. Empfehlenswert ist es jedoch, den Umschuldungskredit nicht bei der Hausbank zu beantragen. Sie verdient deutlich mehr Geld am Dispo und hat deshalb wenig Interesse daran, diese Geldeinnahme durch niedrigere Zinsen zu ersetzen.



Den besten Kredit für die Umschuldung finden

Kredite gibt es in großer Anzahl. Bei einer Umschuldung lohnt sich ein Kredit ohne feste Verwendung. Es gibt zusätzlich klassische Umschuldungskredite, die meist jedoch etwas aufwendiger in der Beantragung sind. Besonders wenn es schnell gehen soll, ist deshalb ein Kredit ohne Zweckbindung besser.



Doch egal ob klassischer Umschuldungskredit oder einfacher Ratenkredit - wichtig ist, dass die Zinsen für das Kreditangebot deutlich unter den Zinsen vom Dispo liegen. Eine gute Bonität ist hierfür Voraussetzung. Und sollte die Bonität nicht gegeben sein, kann mit einem 2. Antragsteller oder mit einem Bürgen geschickt gegengesteuert werden. Dann ist es möglich, die eigenen Fehler in der Bonität auszugleichen und so für einen niedrigen Zinssatz zu sorgen.



Unser Tipp: Wir helfen Ihnen gerne, unbürokratisch und in kürzester Zeit den besten Kredit für die Umschuldung bereitzustellen.



Fazit zum Dispo

Viele Verbraucher unterschätzen die Kosten beim Dispo. Das führt dazu, dass hohe Zinsen zu zahlen sind, die einen Ausgleich der offenen Verbindlichkeiten nur schwer erlauben. Mit einem Umschuldungskredit oder einem einfachen Ratenkredit kann gegengesteuert werden. Beide Varianten ermöglichen bei einer guten Bonität sehr niedrige Zinsen und stellen die Liquidität des Verbrauchers in kürzester Zeit wieder her. (30.11.2021/ac/a/m)









