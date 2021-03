Letztendlich wirke weiterhin der bekannte Faktorenkatalog: Anhaltend niedrige Zinsen, wie Aussagen der FED und der EZB in den letzten Wochen erneut betont hätten, in Kombination mit einem dynamisch anziehenden Wirtschaftswachstum seien ein sehr wirkmächtiger Cocktail für die globalen Aktienmärkte. Dies werde sich auch signifikant in den Unternehmensbilanzen niederschlagen, so dass auch von dieser Seite der Optimismus weiter unterfüttert werde.



Aktien



Die Analysten der National-Bank AG hätten ihre Aktienmarktprognosen über alle betrachteten Indices und Zeitfenster hinweg erhöht. Natürlich werde es im Laufe des Jahres den einen oder anderen auch deutlicheren Rückschlag geben, solche in ihren Prognosen vorherzusagen, würden die Analysten der National-Bank AG aber für vermessen halten. Was sie nicht für vermessen halten würden, sei ihre generell zuversichtliche Meinung zu den globalen Aktienmärkten, mit der sie in den letzten Monaten den Aufschwung treffend vorhergesehen hätten. Die Analysten der National-Bank AG würden daher trotz aktueller Allzeithochs die Beibehaltung des "Risk-On"-Modus empfehlen. (30.03.2021/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - In diesen Tagen wird die Diskrepanz zwischen der gefühlten Stimmung in der Bevölkerung und derselbigen an den globalen Aktienmärkten besonders offensichtlich, so die Analysten der National-Bank AG.Während in der Politik heftig über den Umgang mit der 3. Corona-Welle gestritten werde, würden die globalen Aktienmärkte nahezu täglich neue Allzeithochs erreichen. Auf der einen Seite starke Sorgen über eine sich wieder exponentiell entwickelnde Pandemie - auf der anderen Seite Euphorie an den Aktienmärkten, wie passe das zusammen? Das passe deshalb zusammen, weil an den Aktienmärkten die Zukunft gehandelt werde und diese verspreche - trotz aktueller erheblicher und berechtigter Sorgen im Zusammenhang mit der 3. Coronawelle - einen dynamischen Wachstumsprozess der Weltwirtschaft und vieler vor allem zyklischer Unternehmen, sobald die Corona-Pandemie durch konsequentes und umfassendes Impfen zurückgedrängt sei. Mit diesem Zustand werde an den globalen Aktienmärkten ab Mitte des Jahres gerechnet. Ehrlicherweise sei aber auch zu konstatieren, dass der momentane Aufschwung auf sehr tönernen Füßen stünde, wenn sich die Erwartungshaltung beispielsweise durch weitere Impfverzögerungen oder aufkommende Corona-Mutanten, die die bisherigen Impfstoffe vor große Probleme stellen würden, nicht bewahrheitet habe. Dies würden die Analysten der National-Bank AG nicht erwarten, sollte aber bei allem Optimismus hinsichtlich der Überwindung der Pandemie nicht vollkommen ausgeblendet werden. Es spreche jedoch vieles dafür, dass die aktuellen Schwierigkeiten sich im Laufe der nächsten Monate zurückentwickeln würden, in einigen Weltregionen schneller, in anderen langsamer, aber die generelle Richtung stimme zuversichtlich.