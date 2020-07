ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Wall Street gestern Abend: Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) - beat, beat, beat, beat, so Robert Greil, Chefstratege, Merck Finck Privatbankiers AG."Die bärenstarken Zahlen der vier Tech-Giganten im konjunkturell schwächsten US-Quartal seit 1946 belegen eindrucksvoll den Wandel unserer Welt", so Robert Greil. Er sehe die Tech-Revolution immer schneller rollen: "Corona hat die Digitalisierungswelle erheblich beschleunigt." Und weiter: "Investoren wird zunehmend bewusst, wie essenziell signifikante Positionierungen in Tech-Aktien heute sind, um nicht abgehängt zu werden." Dies sei aber nicht der einzige epochale Trend für Anleger: "So wie heute die Digitalisierung die Anlageindustrie umwälzt, könnte das in den nächsten Jahren die wachsende Bedeutung Chinas tun."Kommende Woche werde eine Reihe von Stimmungsdaten zeigen, wie es um die konjunkturelle Erholung nach dem desaströsen zweiten Lockdown-Quartal bestellt sei: Am Montag und Mittag würden in Europa und den USA die finalen Juli-Einkaufsmanagerindices veröffentlicht. In den USA stünden an diesen Tagen auch die wichtigen "ISM"-Stimmungsberichte für die Industrie (Montag) und den Dienstleistungssektor auf der Agenda. Hinzu kämen in Amerikas vollgepackter Makrodatenwoche am Dienstag die Juni-Auftragseingänge der Industrie sowie am Freitag der Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli.