Das papierlose Zeitalter

Die digitale Signatur wurde durch die Verordnung eIDAS 910/2014 (EU Verordnung über elektronische Identifikation) in ganz Europa eingeführt und reguliert. Dies bedeutet das seit dem 23. Juli 2014 in ganz Europa eine digitale Signatur einer analogen Signatur gleichgestellt ist. Die Verordnung war damals ein längst überfälliger Schritt, da schon seit vielen Jahren Verträge über das Internet abgeschlossen wurden. Beispiele hierfür sind die vielen Online-Shops und digitalen Dienste wie Netfix oder Spotify. Aber die Verordnung hat nicht nur geholfen längst überfällige Bereiche zu reguliere, sondern hat zudem das papierlose Zeitalter eingeleitet.



Das Phänomen der digitalen Unterschrift

Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit sind nur einige Aspekte, welche das Phänomen der digitalen Unterschrift beschreiben. Heutzutage ist es möglich, dank moderner Technologien, alle Verträge in papierloser (digitaler) Form zu erstellen und mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen. Dank der Möglichkeiten der digitalen Unterschrift können Unternehmensprozesse (insbesondere Vertragsabschließungen) flexibler und effizienter gestaltet werden. Die digitale Unterschrift lässt sich in Echtzeit verfolgen und sicher archivieren. Diese Eigenschaften, in Kombination mit einer richtigen Ausführung, können einem Unternehmen viele Vorteile bringen.



Die Vorteile der digitalen Unterschrift im Überblick

Zeitersparnis und Kosteneffizienz

Vereinfachung der Wirtschaftsprüfung und langfristige Kostenersparnis

Verfolgung der Vertragsabschließung in Echtzeit

Alle Dokumente können digital archiviert und sortiert werden

Papierlos - weniger Kosten bei der Archivierung

Genehmigungsabläufe können flexibel gestaltet werden

Verträge und Belege können mit einem rechtlich anerkannten Zeitstempel versehen werden

Verträge können schnell und sicher im Unternehmen geteilt und von verschiedenen Mitarbeitern eingesehen werden

Alle digitalen Verträge werden durch eine Sicherheitskopie geschützt

Dank moderner Verschlüsselungstechnik kann die digitale Unterschrift nicht verändert oder gefälscht werden

Anwendungsbereiche der digitalen Signatur

Immer dort wo analoge Verträge verwendet werde, können diese durch digitale Verträge ersetzt werden und mit digitaler Signatur unterschrieben werden. Das Spektrum der Anwendungsbereiche ist riesige und das Potential enorm. Hierzu einige Beispiele:



Vertragsabschluss via Tablet im Vertrieb

Abschluss von Versicherungsverträgen

Mietverträge, Arbeitsverträge und Kaufverträge

Immobilienverträge

Kaufverträge

Digitale Signatur – langfristig lohnt sich der Umstieg

Ein Umstieg auf ein neues System ist für ein Unternehmen immer ein heikler Schritt. Das Personal muss neu eingeschult werden und die IT-Abteilung muss aufgerüstet werden. Aber die heutigen Lösungen für digitale Unterschriften erlauben einen einfachen und effizienten Änderungsprozess. Langfristig lohnt sich die Integration der digitalen Unterschrift in Unternehmensprozessen auf jeden Fall. (19.03.2020/ac/a/m)









