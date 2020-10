Bonn (www.aktiencheck.de) - Chinesische Banken haben auf die Konkurrenz von Fintech-Unternehmen reagiert und ihre Digitalisierungsanstrengungen in den vergangenen Jahren intensiviert, so die Analysten von Postbank Research.



Vergangenes Jahr hätten chinesische Banken im Schnitt 2,5 Prozent ihrer Umsätze in die Verbesserung der IT-Infrastruktur investiert. Die Pandemie gebe dem digitalen Bankgeschäft zusätzlichen Schub. Das Volumen, das durch mobile Anwendungen bewegt werde, habe seit 2015 pro Jahr im Schnitt um 47 Prozent zugenommen; die Anzahl der mobilen Nutzer sei jährlich im Schnitt um 21 Prozent gestiegen. Die Digitalisierung helfe, Kosten zu sparen. Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis chinesischer Banken sei zwischen 2015 und 2019 um 5,7 Prozentpunkte auf 32 Prozent gesunken. Im internationalen Vergleich stünden chinesische Banken damit gut da. Im US-amerikanischen Bankensektor habe das Aufwand-Ertrag-Verhältnis 2019 beispielsweise bei knapp 60 Prozent gelegen. Zu einer guten Aktienperformance habe die hohe Effizienz den chinesischen Banken in diesem Jahr jedoch bisher nicht verhelfen können. Während der Gesamtmarkt seit Jahresbeginn ein Plus von zwölf Prozent in Euro vorweise, würden Banken ein Minus von 24 Prozent verzeichnen. (07.10.2020/ac/a/m)





