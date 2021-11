Nike - der weltweit größte Sportartikelhersteller

Wer keine US-Aktie besitzen möchte, kann auch den größten Konkurrenten von Nike kaufen: Adidas. Der deutsche Sportartikelhersteller ist der zweitgrößte der Welt und mit einem Umsatz von 20 Milliarden Euro pro Jahr eines der größten Unternehmen Deutschlands. Allerdings ist Adidas mit einer Marktkapitalisierung von 56 Milliarden Euro im Vergleich zu Nike mit einer Marktkapitalisierung von 265 Milliarden US-Dollar ein eher kleiner Fisch. Mit einer Dividendenrendite von 1,06% erhalten Anleger bei Adidas aber ein Stück mehr Dividende als bei Nike.



Fußballmannschaften aus England, Italien oder Deutschland

Wer schon immer mal eine Fußballmannschaft besitzen wollte, kann durch börsennotierte Fußballvereine zumindest als Miteigentümer einen kleinen Teil eines Top-Clubs haben. In Italien sind mehrere Clubs börsennotiert, darunter Rekordmeister Juventus Turin und die beiden Hauptstadtclubs Lazio Rom und AS Rom. Besonders die Aktie von Juventus Turin konnte in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Performance vorweisen: Sie stieg von 0,24 Euro auf 0,71 Euro an. Damit ist der italienische Rekordmeister nun fast eine Milliarde Euro wert.



Auch in der stärksten und teuersten Fußballliga der Welt, der englischen Premier League, sind einige Vereine börsennotiert. Darunter auch der wertvollste börsennotierte Fußballclub der Welt, Manchester United. Mit einem Marktwert von 2,66 Milliarden US-Dollar ist Manchester United mehr als doppelt so viel wert wie Juventus Turin. Allerdings lief die Aktie nicht besonders gut. Seit Jahren bewegt sich Manchester United PLC (WKN: A1J2MK) sehr volatil seitwärts. Von dem All-Time-High 2018 und dem damaligen Kurs von 26,20 US-Dollar ist die Aktie weit entfernt.



Deutsche Fußballfans können ebenfalls in Aktien investieren, allerdings gibt es nicht viel Auswahl. Nur zwei deutsche Fußballvereine sind an der Börse: die SpVgg Unterhaching und Borussia Dortmund. Dabei ist die SpVgg Unterhaching für viele Anleger eher uninteressant, da der Verein nicht in der Bundesliga spielt. Die Aktie des BVB steht aktuell bei 4,77 Euro, daraus ergibt sich ein Marktwert von 523,5 Millionen Euro. Langfristige Anleger mussten bei der BVB-Aktie eine Berg- und Talfahrt mitmachen. Wer im November 2000 die Aktie gekauft hat, hat beispielsweise heute nur noch circa die Hälfte seiner Investition. Allerdings stand die Aktie im November 2018 zwischenzeitlich sogar bei knapp 10 Euro, wer im Jahr 2009 die Aktie für unter einen Euro pro Stück kaufen konnte, hat daher sicherlich gut Gewinn gemacht. (04.11.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Professioneller Sport wird immer lukrativer. Durch neue Investoren aus aller Welt fließt neues Geld in die Top-Ligen in Europa und den USA. Verschiedene Aktien ermöglichen auch Privatanlegern von dem Sport-Boom zu profitieren.Die NFL ist die weltweit größte professionelle Liga nach Jahresumsatz. Die Teams sind Milliarden Dollar wert und machen jedes Jahr hunderte Millionen Gewinn. Betway Wetten berichtet in einem Blogartikel, dass ein NFL-Team im Durchschnitt unglaubliche 3,5 Milliarden US-Dollar wert ist. Das wertvollste Team sind übrigens die Dallas Cowboys, die auf über 6,5 Milliarden Dollar geschätzt werden. Von dem Erfolg der NFL profitiert auch der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike, der sich im Jahr 2012 den Deal als offizieller Ausstatter der 32 NFL-Mannschaften sichern konnte. Die Nike-Aktie stieg seit dem Deal im Jahr 2012 von damals circa 20 Euro auf inzwischen über 140 Euro an. Wer vor 9 Jahren in Nike investiert hätte, hätte seine Investition also versiebenfacht. Außerdem steigert Nike auch seit 18 Jahren seine Dividende, die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 0,66%. In den letzten fünf Jahren konnte Nike seine Dividende aber jährlich im Durchschnitt um 11,97% steigern.