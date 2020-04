Boston (www.aktiencheck.de) - Dies war eine schwindelerregende Woche an den Märkten, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, im aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Es sei zum Teil eine Erleichterung, dass die Rettungsaktionen der Regierung greifen und die Kurven der Coronavirus-Infektionen abflachen würden. Aber es sei auch eine Erinnerung daran, dass man in einer Welt lebe, in der sich viel Geld auf der Suche nach Rendite in einer Niedrig-Zins-Welt befinde. In ihrem Bemühen, die Katastrophe abzuwenden, hätten die Zentralbanken die Märkte mit noch mehr Geld überschwemmt, sodass die Renditen wahrscheinlich noch viel geringer ausfallen würden.Es werde eine holprige Zeit bleiben, bis die Anleger in dieser neuen Ära gelernt hätten, Werte richtig zu beurteilen, so Christopher Smart. (Ausgabe vom 10.04.2020) (14.04.2020/ac/a/m)