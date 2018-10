Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

21,67 Euro +3,19% (12.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

21,80 Euro +7,39% (12.10.2018, 21:53)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) M





Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor plc. massiv:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) erheblich gekürzt.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 11.10.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,04% auf 0,28% der Aktien der Dialog Semiconductor plc. verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Dialog Semiconductor-Aktien:0,28% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (11.10.2018)0,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited (11.10.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,28% der Dialog Semiconductor-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.