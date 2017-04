Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet.

(11.04.2017/ac/a/t)

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor nach Kurseinbruch im Verteidigungsmodus! - Aktiennews!Die Aktionäre des des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) haben heute heftige Kursturbulenzen zu verdauen.Auslöser für einen Kursrutsch im frühen Handel in Richtung der 30 EUR-Marke war eine Analystenstudie vom Bankhaus Lampe. Analyst Karsten Iltgen verwies als Begründung für seine Abstufung der Anlageeinschätzung auf "sell" auf Berichte, wonach Apple die Entwicklung von integrierten Schaltkreisen für das Strommanagement (PMIC) in die eigene Hand nehme. Als Folge davon wurde die Befürchtung geäußert, dass Dialog Semiconductor zumindest einen Teil des Umsatzes verlieren könnte.Im weiteren Tagesverlauf setzte eine Kurserholung ein. Dialog Semiconductor reagierte am Nachmittag mit einer Pressemitteilung auf die Kursschwankungen. Laut dem Unternehmen gibt es keinen geschäftlichen Grund für die Kursbewegungen des heutigen Tages. Dialog hat nach eigenem Bekunden Vertrauen in die Planungen für das erste Quartal und die Perspektiven für das Gesamtjahr. An der Vorhersagbarkeit der Designzyklen bei Großkunden habe sich dem Vernehmen nach nichts geändert. Die Geschäftsbeziehungen liefen in normalen Bahnen.