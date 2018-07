Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (16.07.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie setzt Erholung fort - AktienanalyseZu Beginn dieser Woche haben sich Papiere des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) merklich in den Vordergrund geschoben und tendieren zur Stunde über 5 Prozent im Plus. Hoffnung weckt nämlich eine Nachricht über die Profitabilität bei der Bruttomarge, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Chiphersteller gehe nach aktuellen Einschätzungen nunmehr davon aus, im zweiten Quartal eine Bruttomarge von rund 48,0 Prozent zu erzielen. Im Mai habe der Konzern noch eine Bruttomarge nur wenig über der des ersten Quartals von 46,3 Prozent prognostiziert. Offenbar habe diese Nachricht gereicht, um weitere Käufer zu mobilisieren und die seit Tagen andauernde Erholung voranzutreiben.Ein Blick auf den Chartverlauf verdeutliche einen wichtigen Schritt im heutigen Handelsverlauf. Mit dem heutigen Kursgewinn habe das Papier nämlich eine markante Hürde um 14,73 Euro intraday überwinden können und somit weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Kurzfristig könnte sich also ein Long-Investment durchaus bezahlt machen.Ein nachhaltiger Boden könne im bisherigen Kursverlauf von Dialog Semiconductor noch nicht ausgemacht werden, die Chancen hierauf würden jedoch mit jedem Cent Kursgewinn steigen. Sobald es also gelinge, die Hürde bei 14,73 Euro per Tagesschlusskurs zu überwinden, könnte ein Rücklauf zunächst zum EMA 50 bei 15,86 Euro gelingen, darüber sogar bis in den Bereich von 17,05 Euro aufwärts reichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:14,99 EUR +4,83% (16.07.2018, 16:39)