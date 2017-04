Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

40,75 EUR -14,63% (11.04.2017, 15:44)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LEDFestkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge™ sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (11.04.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie kurzfristig angeschlagen - ChartanalyseDie Papiere des Halbleiterkonzerns Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) sind nach einer Studie des Bankhauses Lampe im Dienstagshandel in der Spitze um mehr als 35 Prozent eingebrochen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gründe hierfür sehe das Bankhaus wegen Hinweisen darauf, dass der iPhone-Hersteller eigene Komponenten entwickeln und verbauen wolle.Dabei gehe es um nichts weniger als integrierte Schaltkreise für das Strommanagement (PMIC) und damit die Chips des TecDAX-Unternehmens. Hierdurch könnte Apple zumindest teilweise die Komponenten ersetzen - die Geschäfte von Dialog Semiconductor sollte dies ab 2019 belasten, weshalb Lampe die Aktie jetzt auch von "halten" auf "verkaufen" abgestuft habe. Apple mache nämlich einen Umsatz von 70 Prozent bei Dialog Semiconductor aus.Die Reaktion der Aktionäre habe nicht lange auf sich warten lassen, intraday hätten die Kursabgaben sogar an die 200-Wochen Durchschnittslinie herangereicht, wobei mittlerweile ein Teil der Verluste wieder habe aufgearbeitet werden können. Dennoch bleibe das Chartbild kurzfristig angeschlagen, je nachdem wie sich der Konzern vermutlich im Laufe des heutigen Tages noch dazu äußern werde. Dann wäre sogar ein starker Rebound vorstellbar. Der Einbruch wecke aber auch Erinnerungen an Imagination Technologies, die Apple als Kunden verloren habe und der Wert des Unternehmens schlagartig um fast zwei Drittel zurückgegangen sei. Das gleiche Schicksal könnte nun auch Dialog Semiconductor drohen.Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:40,59 EUR -15,05% (11.04.2017, 15:28)