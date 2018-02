XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

25,08 Euro +1,01% (27.02.2018, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

25,11 Euro +0,88% (27.02.2018, 15:05)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (27.02.2018/ac/a/t)







Kirchheim-Nabern (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management (UK) Limited hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor plc. wieder an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited halten die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter Beschuss.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 26.02.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,25% auf 1,43% der Aktien der Dialog Semiconductor plc. gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Dialog Semiconductor-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,43% der Dialog Semiconductor-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: