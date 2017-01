ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (12.01.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Gute Laune bei Anlegern - AktienanalyseDer deutsch-britische Chip-Entwickler Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) hat vorläufige Zahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach habe der Umsatz im vierten Quartal mit rund 365 Mio. Dollar leicht über dem Anfang November angegebenen Mittelwert gelegen. Wie prognostiziert hätten die Geschäftsfelder Mobile Systems den Erwartungen entsprochen; die Bereiche Bluetooth und Power Conversion hätten ein im Vorjahresvergleich starkes Wachstum erzielt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Im Gesamtjahr habe der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen bei knapp 1,2 Mrd. Dollar gelegen. Das sei zwar deutlich weniger als im Vorjahr - damals seien 1,36 Mrd. Dollar durch die Bücher gegangen -, allerdings habe der Konzern bereits Mitte 2016 vor einem Umsatzrückgang von rund 15 Prozent gewarnt. Insofern alles im grünen Bereich.Für gute Laune habe zudem der starke Cashflow gesorgt. Hier erwarte der Konzern für das Schlussquartal einen Anstieg von rund 48 Mio. Dollar. Nach vorläufigen Schätzungen hätten sich die Ende des Jahres zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel damit auf insgesamt 697 Mio. Dollar belaufen. Die endgültigen Ergebnisse wolle Dialog am 23. Februar vorlegen.Der Blick der Anleger richte sich allerdings in erster Linie auf Apple, dem Hauptkunden von Dialog. In diesem Jahr bringe der US-Konzern sein Jubiläumsgerät an den Markt. Und eines sei wohl sicher: Zum zehnten Geburtstag des iPhone werde sich Apple einiges einfallen lassen. Das sollte auch dem Zulieferer Auftrieb geben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:41,945 EUR -0,60% (12.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:41,801 EUR -0,47% (12.01.2017, 17:51)