XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

47,74 Euro +0,19% (05.04.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

47,70 Euro +0,01% (05.04.2017, 16:49)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor PLC:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet.

(05.04.2017/ac/a/t)

New York (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Analyst Francois Meunier von Morgan Stanley:Analyst Francois Meunier vom Investmenthaus Morgan Stanley bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) überzugewichten.Im Rahmen einer Branchenstudie weisen die Analysten von Morgan Stanley darauf hin, dass Apple Inc. bei neuen Produkten nicht mehr länger mit dem Grafikkartenhersteller Imagination Technologies zusammenarbeiten wolle.Die Nachricht sei eine Überraschung. Es sei aber nicht das erste Mal, dass es in der iPhone-Zulieferkette zu einem ähnlichen Vorfall komme. Apple wolle offenbar eine eigene GPU entwickeln.Analyst Francois Meunier favorisiert unter den Zulieferern Dialog Semiconductor plc. im Vergleich zu STMicroelectronics. Gründe hierfür seien die niedrigere Bewertung und kein großer Investitionsbedarf. Trotz eines Apple-Umsatz-Exposures von 75 bis 80% notiere der Titel im Vergleich zum Sektor mit einem gehörigen Abschlag.Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: