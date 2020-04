Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (14.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) von 31 GBP auf 28 GBP.Diageo habe ein Update (09.04.) zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gegeben. Demnach sehe Diageo im Horeca-Geschäft in China durch die schrittweise Eröffnung von Restaurants und Bars eine sehr langsame Erholung der Nachfrage. In Nordamerika und Europa sei hingegen seit März eine große Zahl von Restaurants und Bars geschlossen, was das Horeca-Geschäft deutlich belaste und durch eine erhöhte Nachfrage im Einzelhandel nur teilweise kompensiert werden könne. Angesichts der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie überrasche es Lusebrink nicht, dass Diageo den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) zurückgezogen habe (u.a. organisches Umsatzwachstum am unteren Ende der mittelfristigen Zielsetzung (+4% bis +6% y/y)) und auf einen neuen Ausblick verzichtet.Um die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie zu begrenzen, habe Diageo u.a. einen Stopp von derzeit nicht notwendigen Ausgaben für Personal und Verwaltung sowie das Verschieben von Investitionsprojekten angekündigt. Zudem habe Diageo zur Sicherung der Liquidität (liquide Mittel zum 31.12.2019: 950 Mio. GBP) den Start der zweiten Phase des laufenden Aktienrückkaufprogramms (Volumen: 4,5 Mrd. GBP; Laufzeit: 30.06.2022: bisher: Aktien für 1,25 Mrd. GBP zurückgekauft) ausgesetzt. Lusebrink reduziere seine Prognosen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Diageo-Aktie. Das Kursziel werde von 31 GBP auf 28 GBP gesenkt. Die Risiken durch einen harten "Brexit" sowie durch die Ausbreitung von Covid-19 würden nach Meinung des Analysten das Kurspotenzial für die Diageo-Aktie begrenzen. (Analyse vom 14.04.2020)Börsenplätze Diageo-Aktie: