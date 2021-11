Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Spirituosenhersteller Diageo bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Der britische Spirituosenhersteller Diageo erwarte in den kommenden Jahren eine bessere Entwicklung seiner Geschäfte als noch vor der Corona-Pandemie. Die Anleger würden die neuen Pläne honorieren und die Aktie um rund vier Prozent ins Plus schicken. Mit mehr als 3.900 Pence erreiche Diageo ein neues 52-Wochen-Hoch.In den kommenden drei Geschäftsjahren 2022/2023 bis 2024/2025 solle der Umsatz organisch um fünf bis sieben Prozent pro Jahr steigen, wie Diageo am Dienstag in London mitgeteilt habe. Der Spirituosenhersteller, zu dem Marken wie wie Tanqueray Gin, Guinness Bier oder Baileys gehören würden, wolle den operativen Gewinn in dem Zeitraum um sechs bis neun Prozent pro Jahr verbessern. Damit lägen die mittelfristigen Prognosen über den Wachstumsraten der Jahre 2016/17 bis 2018/19.Hoffnung nehme Diageo dabei aus der Wiedereröffnung von Restaurants und Bars sowie der Erholung im Handel. Bereits jetzt hätten sich entsprechende Trends gezeigt: Für die ersten sechs Monate des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres werde ein Umsatzplus von mindestens 16 Prozent erwartet. Ein Jahr zuvor habe Diageo 7,2 Milliarden Pfund (8,5 Miliarden Euro) erlöst.Das organische Wachstum beim operativen Ergebnis solle noch stärker ausfallen, habe Finanzvorstand Lavanya Chandrashekar in Aussicht gestellt. Er hoffe darauf, dass die bisherige starke Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte andauern werde."Der Aktionär" sieht sich in seiner positiven Einschätzung zu Diageo bestätigt, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 16.11.2021)Mit Material von dpa-AFX