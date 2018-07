Börsenplätze Diageo-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

31,595 EUR -0,97% (16.07.2018, 12:58)



London Stock Exchange-Aktienkurs Diageo-Aktie:

GBP 27,71 -1,18% (16.07.2018, 13:08)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (16.07.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktie: Starke Marken - starke Gewinne - AktienanalyseWachstum in allen Regionen, steigende Dividenden und ein Produktportfolio, das auch und gerade in widrigem Konjunkturumfeld gefragt ist, das alles bietet der britische Multi und Marktführer Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF), so Alexander Bosch in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Im Geschäftsjahr 2016/17 (per 30.Juni) seien die Diageo-Umsätze um 14,9% auf 12 Mrd. Britische Pfund (ca. 13,55 Mrd. Euro) gestiegen, der Nettogewinn sei noch stärker um 21% auf 2,7 Mrd. Pfund geklettert. Über fünf Jahre betrachtet falle der Anstieg allerdings weniger dynamisch aus.Der Fokus des Managements liege auf der Optimierung des Markenportfolios sowie der Erzielung von hohen Gewinnen und weniger auf Umsatzwachstum. Die Nettogewinnmarge von 22,5% sei Ausdruck dieser Priorität, die auch Anpassungen des Portfolios beinhalte. Generell würden starke Marken ausgebaut und Märkte mit hohen Wachstumsraten verstärkt bearbeitet. Derzeit gebe es drei Fokusbereiche: Scotch, US-Spirituosen und Indien. Diese hätten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 Wachstumsraten von 2,8%, 2,9% und 2,3% erreicht. Insgesamt sei der berichtete Umsatz um 1,7% geklettert, das organische Wachstum werde mit 4,2% angegeben. Alle Regionen hätten positive Zuwachsraten verzeichnet, von 1,7% in Afrika bis 6,9% in Lateinamerika.Der Gewinn je Aktie sei, um außerordentliche Einflüsse bereinigt, um 9,4% gestiegen, die Zwischendividende werde um 5% angehoben. Aus dem Free Cashflow von über einer Milliarde Britische Pfund seien 0,8 Mrd. Pfund in ein Aktienrückkaufprogramm investiert worden. Aktuell liege die Börsenbewertung bei 78 Mrd. Euro und die Analysten würden das 2019er KGV auf 21,74 schätzen.Bei der Analyse des Chartverlaufs würden die Qualitäten der Diageo-Aktie schnell offensichtlich, die nach schwächeren Phasen schnell wieder Höchstwerte erreicht habe. Zwar gelte Diageo zu einem guten Stück auch als Luxuswert. Aber sowohl Spirituosen- wie Luxus-Aktien würden im späten globalen Konjunkturzyklus - und in der Rezession - die "relative Stärke" zeigen, die in der stabilen Gewinnentwicklung gegenüben den zyklischen Industrien bestehe. Ein anderes Argument zielt darauf ab, dass immer gern getrunken und gefeiert wird, ob nun im Überschwang oder gerade wegen einer Niederlage wie bei der Fußball-WM, so Alexander Bosch in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link