London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

GBP 25,49 +0,47% (26.01.2018, 13:05)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (26.01.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Analysten Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid von der Privatbank Berenberg:Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) fest.Die H1-Ergebnisse des britischen Konzerns hätten auf berichteter Basis den Konsenserwartungen entsprochen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Verkäufe in den Schwellenländern und in Europa seien stark gewesen. Die Entwicklung in Nordamerika sei hingegen weniger solide gewesen, da es nach wie vor Rückgänge bei den Wodkamarken gebe. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Javier Gonzalez Lastra und Matt Reid, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Diageo-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 25,50 GBP bestätigt. (Analyse vom 26.01.2018)Börsenplätze Diageo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:29,26 EUR +0,12% (26.01.2018, 10:53)