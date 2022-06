"Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.



Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

2,68 EUR +54,91% (06.06.2022, 12:22)



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

1,85 EUR -3,14% (03.06.2022, 22:00)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



Ticker-Symbol DiDi Global-Aktie:

92S



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, Ticker-Symbol: 92S, NYSE-Symbol: DIDI) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Technologieplattform für Mobilität beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gemeinsame Mobilität und bietet Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: China Mobility, International und Other Initiatives. (06.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, Ticker-Symbol: 92S, NYSE-Symbol: DIDI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Geschäfts katapultiere die in den USA notierten Aktien des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers DiDi Global am Pfingstmontag massiv nach oben. Dem "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge stünden die chinesischen Behörden kurz vor der Aufhebung des Verbots zur Aufnahme neuer Kunden.Chinesische Aufseher könnten laut einem Pressebericht die Überprüfung des Fahrdienstvermittlers DiDi Global schon bald abschließen und das Verbot für die Aufnahme neuer Nutzer beenden. Für DiDi und zwei weitere in den USA an der Börse notierte Firmen könnten die Erleichterungen noch diese Woche zum Tragen kommen, habe das "WSJ" am Montag berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen.Die mobilen Apps von DiDi, der Logistik-Plattform Full Truck Alliance und der Arbeitsvermittlung Kanzhun dürften dann auch wieder in den Appstores in der Volksrepublik angeboten werden. Die Apps seien im Juli 2021 entfernt worden, als die chinesischen Behörden aus Gründen der nationalen Sicherheit Datensicherheits-Untersuchungen bei den Unternehmen eingeleitet hätten. Die Regierung in Peking habe DiDi unter anderem den Missbrauch von Nutzerdaten vorgeworfen.Im vorbörslichen US-Handel explodiere die DiDi-Aktie nun am Montag um mehr als 50 Prozent auf 2,84 Dollar. Den Technologie-Auswahlindex Hang Seng Tech in Hongkong hätten die Nachrichten um rund 5 Prozent in die Höhe getrieben. Am Freitag hätten die DiDi-ADRs an der NASDAQ bei 1,85 Dollar geschlossen. Uber -Konkurrent DiDi in New York Ende Juni 2021 sei der größte eines chinesischen Unternehmens seit der Erstnotiz des Onlinehändlers Alibaba 2014 gewesen - von Beginn an sei er von massiver Kritik der chinesischen Behörden begleitet worden. Zwischenzeitlich sei auch kolportiert worden, dass DiDi seine Notierung am US-Aktienmarkt aufgeben könnte.Nun werde laut "WSJ" erwartet, dass die drei Unternehmen mit finanziellen Strafen rechnen müssten sowie einen Aktienanteil von einem Prozent an den Staat abgeben und so der Regierung eine direkte Rolle bei Unternehmensentscheidungen erlauben würden.Trotz der neuen Hoffnungen bleibe "Der Aktionär" zurückhaltend gegenüber den an der NASDAQ notierten China-Aktien. Anleger sollten den Kursen nicht hinterher rennen. Die Maßnahmen der chinesischen Regierung bleiben unkalkulierbar und können jederzeit auch zu erneuten Kursrückschlägen führen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)