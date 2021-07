Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein chinesischer Fahrdienstvermittler. (07.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) unter die Lupe.Das jüngste Vorgehen der chinesischen Aufsichtsbehörden gegen den Fahrdienstleister DiDi könnte Auswirkungen auf den E-Autobauer Tesla haben. Dies vermute aktuell die Investmentbank Morgan Stanley. Das seien die Details.Die Aufsichtsbehörden in China würden ihre Datenschutzrichtlinien. verschärfen Diese wachsende Kontrolle könnte sich nun darauf auswirken, wie ausländische Unternehmen, die in China tätig seien, ihre für das autonome Fahren benötigten Daten speichern würden. "Die Vorschriften rund um das autonome Fahren in China dürften im Laufe der Zeit strenger werden und könnten ausländische Autohersteller in den kommenden Jahren vor immer größere Herausforderungen stellen", habe Adam Jonas von Morgan Stanley in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz gesagt.China sei ein Schlüsselmarkt für den E-Autobauer. Laut dem jüngsten Quartalsbericht von Tesla habe der Umsatz in China im ersten Quartal 2021 rund 29 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Der Ruf der Marke Tesla habe jedoch in dem Land mit Problemen zu kämpfen. Zuletzt habe Chinas Fahrzeugsicherheitsbehörde im Juni einen freiwilligen Rückruf von rund 285.000 Tesla-Fahrzeugen angekündigt, da es Probleme mit Fahrerassistenzsystemen gegeben habe.Aufgrund des angeschlagenen Chartbilds sowie der sportlichen Bewertung ist "Der Aktionär" weniger optimistisch als der Morgan Stanley-Analyst und bleibt weiterhin bei seinem Kursziel von 650 Euro (rund 770 Dollar), so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur DiDi Global-Aktie. (Analyse vom 07.07.2021)