Tradegate-Aktienkurs DexCom-Aktie:

357,45 EUR +5,35% (07.05.2020, 12:51)



NASDAQ-Aktienkurs DexCom-Aktie:

366,52 USD +0,61% (06.05.2020, 22:00)



ISIN DexCom-Aktie:

US2521311074



WKN DexCom-Aktie:

A0D9T1



Ticker-Symbol DexCom-Aktie:

DC4



NASDAQ-Symbol DexCom-Aktie:

DXCM



Kurzprofil DexCom, Inc.:



DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) ist ein Unternehmen für Medizinprodukte. DexCom fokussiert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) für die ambulante Verwendung durch Menschen mit Diabetes und für die Nutzung durch Gesundheitsdienstleister. Die Produkte von DexCom bestehen aus DexCom G4 PLATINUM und DexCom G5 Mobile. DexCom vermarktet sein CGM-System der fünften Generation. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DexCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Glukoseüberwachungssysteme DexCom Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) unter die Lupe.Bei DexCom reiße der positive Newsflow einfach nicht ab. Erst hervorragende Quartalszahlen und jetzt die Aufnahme in den S&P 500 - kein Wunder, dass sich das Papier des Glukose-Monitoring-Spezialisten auf Rekordjagd befindet. Die Bewertung des US-Unternehmens an der Börse drohe aber aus dem Ruder zu laufen.Im S&P 500 werde DexCom den Botox-Hersteller Allergan ersetzen, denn das Pharmaunternehmen sei von AbbVie geschluckt worden. Die Index-Änderung erfolge bereits am kommenden Dienstag, dem 12. Mai.Seit Wochen befinde sich DexCom im Rallymodus. Schließlich gehöre die Gesellschaft zu den Gewinnern der Krise und trumpfe weiterhin mit einer exzellenten operativen Entwicklung auf. Im ersten Quartal habe der Spezialist für Glukose-Monitoring sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen der Analysten klar übertreffen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DexCom-Aktie: