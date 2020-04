Die Finanzmärkte würden in der Regel künftige Ereignisse um sechs bis zwölf Monate vorausnehmen. Die Corona-Krise werde die Weltwirtschaft noch lange belasten, doch was folge, wenn sie überwunden werde? Regierungen und Notenbanken dürften ihren Kurs so lange fortsetzen, bis das Wachstum gesichert erscheine. Der Trend an den Devisenmärkten dürfte sich dann wieder mehr an den volkswirtschaftlichen Daten der USA als ökonomische Bewertungsfaktoren richten. Und diese würden gegen die hohen Wechselkurse des USD sprechen.



Die amerikanische Konjunktur verlaufe nicht wirklich besser als in anderen wichtigen Regionen. Der Unterschied in den Inflationsraten zeige für die USA keinen Vorteil. Handels- und Leistungsbilanz mit dem Rest der Welt würden dagegen hohe US-Defizite ausweisen. Die Amerikaner würden gewissermaßen über ihre Verhältnisse leben. Die Defizite würden durch eine immer höhere Verschuldung finanziert. So sei die Netto-Investment Position der USA gegenüber dem Ausland mit USD 11 Billionen im Minus, die weltweit höchste Verschuldung.



Auch die Staatsverschuldung der USA liege mit USD 24,5 Billionen wegen der ständig hohen und sogar steigenden Haushaltsdefizite auf weltweitem und historischem Höchststand. Die Staatsverschuldung in Prozent des BIP sei auf 113,78% gestiegen. (Quelle: US national debt clock.org). Ein sonderlicher Zinsvorteil der US-Valuta gegenüber dem Euro könne auch nicht als Argument für die Dollarstärke aufgeführt werden. Bei einer Normalisierung der Verhältnisse dürfte der Euro gegenüber dem Dollar aus fundamentaler Sicht in Richtung 1,20 steigen. Wie könne man sich gegen solche Währungsturbulenzen schützen?



Diese Frage würden die Devisenmärkte mit einer Verteuerung des Goldes beantworten. Die Rolle des Goldes als Währung habe der ehemalige Präsident der US Notenbank Alan Greenspan in einem Interview betont. Die Zentralbanken in der ganzen Welt würden einen Teil ihrer nationalen Währungsreserven in Gold halten. Das Edelmetall gelte schon seit rund 5000 Jahren als Wertaufbewahrungsmittel und internationales Zahlungsmittel wie eine Devise. Der Unterschied zwischen Gold als Devise und dem absurd ausgeweiteten Papiergeld könnte die Nachfrage von Goldinvestoren, die Schutz vor Abwertungen suchen würden, noch erhöhen. So zeige die Statistik des World Gold Center (WGC) für ETF ein hohes Kaufinteresse. Vor allem private Anleger würden sich vor Turbulenzen und globalen Risiken zu schützen suchen.



Die Notenbanken würden in der ganzen Welt die umlaufende Geldmenge in atemberaubenden Tempo ausweiten, und die Staatsverschuldung scheine überhaupt keine Grenzen mehr zu kennen. Die Börsen müssten schon jetzt über die Zeiten nach Corona nachdenken. Gegenwärtig würden insbesondere die Hartwährungen favorisiert, allen voran der US-Dollar. Doch im zweiten Halbjahr schon könnte sich das Währungsgefüge wieder ändern. Dann würden neue Turbulenzen an den Devisenmärkten drohen. Profitieren werde davon das Gold. (27.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Redaktionen der internationalen Nachrichtenagenturen sind gegenwärtig vollständig auf die Probleme rund um Corona konzentriert, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Entwicklung an den Devisenmärkten sei dadurch in den Hintergrund getreten, obwohl die Wechselkurse von den Gesundheitsproblemen stark beeinflusst würden. Für die Weltwirtschaft sei allgemein mit einer Rezession zu rechnen. Sie werde mit hoher Neuverschuldung und ultra-expansiver Geldpolitik bekämpft. Geld- und Kapitalströme würden einen "sicheren Hafen" suchen, auch wenn es für USD Anlagen keine realen Zinsen gebe. Von den dadurch ausgelösten USD Befestigungen seien besonders die Währungen der Schwellen- und Entwicklungsländer betroffen. Die "harten" Währungen untereinander, wie US-Dollar, Euro, Japanische Yen und Schweizer Franken würden keine auffälligen Kursbewegungen zeigen. Der handelsgewichtete Index des USD gegen eine breite Währungspalette sei als Konsequenz kräftig gestiegen.Von der Schwäche betroffen sei auch der Chinesische Yuan (CNY). Er sinke gegenüber dem USD schon seit zwei Jahren. Die Corona-Krise drücke das Wachstum kräftig. Bei einer BIP-Wachstumsrate von weniger als 6% würden chinesische Analysten einen Anstieg der Arbeitslosenquote erwarten. In Q1/2020 sei das BIP in der Volksrepublik gegenüber der gleichen Vorjahreszeit sogar um 6,8% gesunken. Dies sei der stärkste Einbruch seit Beginn dieser Statistik in 1992 gewesen. Regierung und Notenbank würden alle Mittel dagegen einsetzen. Die Talsohle scheine tatsächlich durchschritten zu werden. Noch immer würden die internationalen Geld- und Kapitalströme belasten, die im CNY nicht mehr eine Anlagealternative sehen würden, sowie die hohe Dollar Verschuldung. Bei einer deutlicheren Überwindung der COVID-19 Krise könnte sich das Niveau von 7,0 CNY pro ein USD auf absehbare Sicht als Untergrenze erweisen.