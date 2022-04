Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima konnte sich entgegen den Befürchtungen im April gegenüber dem Vormonat verbessern, so die Analysten der DekaBank.



Dies sei insbesondere auf einen Anstieg der Geschäftserwartungen nach dem Rekordrückgang im März zurückzuführen gewesen. Zwei Faktoren dürften zur Stimmungsverbesserung beigetragen haben: Die Corona-Lockerungen und ein Durchatmen nach der Schockreaktion im Vormonat.



In Sicherheit sollte man sich dennoch nicht wiegen. Wenn die Geschäftserwartungen der Unternehmen eintreten sollten, würde die Konjunktur spürbar in Mitleidenschaft gezogen werden. Der zeitnahe Ausblick beschere uns aber bislang noch positive Zuwächse des Bruttoinlandsprodukts. (25.04.2022/ac/a/m)



