Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima hat sich in einem schwierigen Umfeld weiter aufgehellt, so die Analysten der DekaBank.Aktuell verspüre die deutsche Volkswirtschaft Rückenwind von den Lockerungen der Corona-Restriktionen. Diese Hilfe werde aber abebben und damit immer weniger gegen die Belastungen helfen. Bei all den Sorgen der Unternehmen - Kosten, Lieferengpässe, Ukrainekrieg - sei es erfreulich, dass sie den Folgen eines Erdgasembargos zwar mit Sorgen aber ohne Panik entgegensähen.Die Lageeinschätzung und Geschäftserwartungen würden soweit wie noch nie auseinanderliegen. Dies zeige, dass die Konjunktur derzeit noch nicht unter Wasser sei, aber auch, wie groß die Gefahren und Herausforderungen für die Zukunft seien. (23.05.2022/ac/a/m)