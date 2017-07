Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aller guten Dinge sind Drei. Im Juli markierte das ifo-Geschäftsklima das dritte Allzeithoch in Folge, so die Analysten der DekaBank.Tatsächlich sei es die Lagebeurteilung, die maßgeblich für die Allzeithochs sei. Aktuelle Problemzonen wie die Türkeikrise, die Automobilkrise oder die Euroaufwertung würden gegenwärtig nicht ins Gewicht fallen.Die deutsche Konjunktur laufe gut, vielleicht sogar sehr gut, aber bei weitem nicht so gut wie es viele Stimmungsindikatoren derzeit nahelegen würden. Eine absehbare Korrektur der Stimmungsindikatoren nach unten dürfe nicht als der Anfang vom Abschwung interpretiert werden, es wäre lediglich die Rückkehr zu mehr Realismus. (25.07.2017/ac/a/m)