Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima ist im Oktober zum ersten Mal nach fünf Anstiegen in Folge wieder gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Während sich die Lagebeurteilung verbessert habe, seien die Geschäftserwartungen spürbar gesunken. Schon jetzt leide die Konjunktur unter den steigenden Infektionszahlen, auch ohne dass hierzulande ein Lockdown verhängt worden sei. Quarantänemaßnahmen und die Verunsicherung von Konsumenten und Unternehmen würden hierbei eine wichtige Rolle spielen. Auch die Ausbremsung der Konjunktur in Resteuropa dämpfe die Zuversicht.



Corona hat uns wieder eingeholt: früher und heftiger als man ohnehin schon befürchtet hatte, so die Analysten der DekaBank. Das Infektionsgeschehen bremse die sich ohnehin schon abschwächende Erholung zusätzlich ab und ein Abtauchen unter die Nulllinie rücke wieder in den Bereich des Erwartbaren. (26.10.2020/ac/a/m)



