Zugeständnisse müssten bei der Sozialpolitik gemacht werden, etwa indem man sich auf einen Mindestlohn von zwölf Euro einige, und sich gleichzeitig deutlich ambitioniertere Klimaziele stecke, beispielsweise in Form eines früheren Ausstiegs aus der Braunkohle. Kurzum: Union und FDP als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Grünen als Klimaretter und grünes Gewissen - eine Win-Win Situation für alle Beteiligten.



Denkbar wäre aber auch eine "Ampel". Olaf Scholz habe mehrmals öffentlich betont, dass er sich eine Koalition mit den Grünen gut vorstellen könne. Allerdings sei nicht zu erwarten, dass der linke Flügel der SPD rund um Saskia Esken und Kevin Kühnert große Zugeständnisse an die FDP machen würden. Gleichzeitig werde Christian Lindner nicht müde zu betonen, dass es mit ihm keinen Linksruck geben werde. Wie er das in einer links-grünen Regierung erreichen wolle, bleibe fraglich. Die Tatsache, dass Christian Lindner mit dem Amt des Finanzministers liebäugle, dürfte die Verhandlungen zusätzlich erschweren. Insgesamt würden die Experten einen leichten Vorteil für Jamaika gegenüber der Ampel-Koalition sehen.



Eine Wiederauflage der großen Koalition mit der Union als Juniorpartner würden die Experten für unwahrscheinlich halten. Im Zweifel werde die CDU/CSU nach 16 Jahren Regierungsverantwortung die kommende Legislaturperiode zur Regeneration nutzen, um dann in vier Jahren wieder voll angreifen zu können. Dasselbe gelte für eine Deutschland-Koalition. Der SPD dürfte es schwerfallen, neben den Liberalen und Konservativen ihre politischen Ziele durchzusetzen und ihr Profil zu schärfen. Ausgeschlossen beziehungsweise höchst unwahrscheinlich seien nach aktuellem Standlediglich Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün sowie eine Regierungsbeteiligung der AfD.



Und was würden die Finanzmärkte machen? Die würden sich von der Aufregung rund um die Bundestagswahl gänzlich unbeeindruckt zeigen. Nachdem der DAX am Freitag rund 0,7 Prozent tiefer bei 15.530 Punkten geschlossen habe, handele der Future vor Börsenöffnung wieder rund 0,60 Prozent im Plus. Das dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass es für die von der Wirtschaft gefürchtete Rot-Rot-Grüne Koalition am Ende doch knapp nicht gereicht habe. Dennoch sollten sich Anleger vor dem Hintergrund der noch völlig offenen Koalitionsverhandlungen auf volatilere Zeiten gefasst machen. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen seien in der vergangenen Woche aufgrund der bevorstehenden Drosselung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank deutlich gestiegen, aber auch hier würden die Bund-Futures auf wenig Bewegung hindeuten. Der EUR/USD scheine bei 1,17 vorerst eine Unterstützung gefunden zu haben.



Vieles spreche derzeit für eine Jamaika-Koalition. Zum einen seien die Schnittmengen zwischen Grünen und Union größer als zwischen FDP und SPD, zum anderen fehle der SPD nach dem Aus von Rot-Rot-Grün der Verhandlungsvorteil und der FDP die Drohkulisse eines Linksbündnisses und damit die Rechtfertigung für eine Ampel-Koalition. Doch wie auch immer ein Regierungsbündnis letztendlich aussehen werde, eines stehe fest - Deutschland stehe an einem Scheidepunkt und die künftige Regierung werde die Zukunft des Landes entscheidend prägen. Nahezu alle Parteien hätten sich die Digitalisierung und die Klimawende auf die Fahne geschrieben. Beides dürfte, wenn die künftige Regierung es schaffe, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, als zusätzlicher Turbo wirken, um den Umbau der Wirtschaft voranzubringen und Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Davon dürften dann auch die Kapitalmärkte profitieren. (27.09.2021/ac/a/m)





Munsbach (www.aktiencheck.de) - Die Katze ist aus dem Sack: Gestern Abend um Punkt 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen und Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt. So Dr. Tobias Burggraf, Portfoliomanager bei Ethenea Independent Investors.