Hannover (www.aktiencheck.de) - Es verdichten sich die Anzeichen eines sich drohenden Abschwungs, so die Analysten der NORD LB.Der ifo etwa sei den letzten 11 Monaten 10-mal rückläufig gewesen. Der Sentix habe gar den niedrigsten Stand seit Ende 2009 markiert. Ins Bild würden die Meldungen über Unternehmen passen, die Kurzarbeit anmelden würden. Auch die Bundesanstalt für Arbeit habe einen Anstieg der Beratungen zu diesem Thema registriert. In einem einzelnen Sektor, bei Produzenten von Zügen, Flugzeugen und Rüstungsgütern, sei der Anteil dem ifo zufolge mit 30% sogar besonders hoch gewesen. Die globale Konjunktur selbst möge ein Faktor für die Wachstumsdelle sein. So hätten die Wareneinfuhren die Warenexporte überstiegen, womit der Wachstumsbeitrag der Außenwirtschaft negativ sein dürfte. Allerdings hätten beispielsweise die Ausfuhren in Richtung China im Mai nominal immerhin um 8,4% Y/Y zugenommen, in den Monaten Januar bis einschließlich um 7,9%.In die Vereinigten Staaten seien die nominalen Exporte im Mai gar im zweistelligen Bereich im Jahresvergleich gestiegen. Deutliche Rückgänge hingegen habe es im Handel mit Großbritannien gegeben. Die ebenfalls vom ifo-Institut erhobenen Exporterwartungen hätten sich allerdings weiter eingetrübt. Im Gegensatz zur Industrie sei der Dienstleistungssektor in Deutschland noch bei bester Laune. Hier hätten sich die von Markit befragten Einkaufsmanager weiter mehrheitlich optimistisch geäußert, der Index notiere seit Februar über 55 Zählern und damit deutlich oberhalb der Expansionsgrenze bei 50. Allerdings scheine beispielsweise im Einzelhandel das Moment langsam zu drehen. So sei das ifo-Einzelhandelsklima im Juli den dritten Monat in Folge zurückgegangen und die Erwartungen hätten sich sogar noch viel tiefer in den tiefroten Bereich bewegt. Der Binnenkonsum sei bislang vom robusten Arbeitsmarkt unterstützt worden, davon werde auch weiterhin viel abhängen. Doch auch hier könnte es ein Umkehrmoment geben, wenn sich die Situation des produzierenden Sektors weiter verschlechtere. Der Stellenindex BA-X der Bundesanstalt für Juni sei aber immerhin beim Vormonatswert geblieben und die Arbeitslosenquote sei noch stabil geblieben. Daher würden die Analysten der NORD LB gespannt auf die Veröffentlichung der Arbeitsmarktstatistik für den Juli am 31.07 warten.(31.07.2019/ac/a/m)