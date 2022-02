Der Stimmungsaufschwung habe sich zudem durch nahezu alle Wirtschaftsbereiche gezogen - stelle aber eben nur eine Momentaufnahme vor der Eskalation in der Russland-Krise dar. Auf die Anerkennung der beiden Separatistenregionen in der Ostukraine durch Russlands Präsidenten Vladimir Putin und den massiven Angriff russischer Truppen auf die gesamte Ukraine hätten die westlichen Staaten eine Verschärfung der Sanktionen beschlossen. Die Aktienmärkte hätten mit erheblichen Kursabschlägen auf die massive Eskalation reagiert, zugleich seien klassische Safe-Haven-Anlagen verstärkt gesucht gewesen.



Was bleibe also von dem Optimismus, der in den jüngsten Umfragedaten zum Ausdruck gekommen sei? Dies hänge nun stark von der weiteren Entwicklung in der Russland-Krise ab. Der ökonomische Effekt der Sanktionen sei derweil noch schwer abzuschätzen, da er von den konkret gewählten Einzel- und vor allem den möglichen Gegenmaßnahmen abhänge. Selbst wenn sich bislang ein Gaslieferstopp durch Russland - oder ein Importverbot von Seiten der EU - nicht abzeichne, ein weiterer Schub bei den ohnehin deutlich erhöhten Energiepreisen sei infolge der Krise wahrscheinlich. Von der hiervon ausgehenden Kostenbelastung der Unternehmen und sinkenden Kaufkraft der Verbraucher drohe am ehesten ein konjunktureller Dämpfer - durch Belastung der Investitions- und Konsumneigung.



Die Erholung ab dem Frühjahr dürfte daher weniger dynamisch ausfallen als bislang erwartet. Da aber inzwischen die BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2021 deutlich aufwärts revidiert worden seien, ergebe sich für die Konjunkturprognose der Analysten nur ein leichter Anpassungsbedarf auf 3,3% für 2022. Allerdings müssten die Analysten darauf hinweisen, dass die Prognoseunsicherheit im aktuellen Umfeld ungewöhnlich hoch sei.



Die Inflationsrate sei in Deutschland im Januar nach vorläufigen Daten zwar leicht gesunken, jedoch deutlich weniger als erwartet. Die Jahresrate bleibe mit 4,9% Y/Y (VPI) bzw. 5,1% Y/Y (HVPI) sehr hoch. Der nur leichte Rückgang der Inflation gegenüber dem Dezember sei bemerkenswert, da der Basiseffekt durch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 und 2021 herausgefallen sei und auch bei den Energiepreisen die Vergleichsbasis deutlich höher liege als im Jahr 2020. Wesentlicher Preistreiber seien im Januar dennoch erneut die Energiepreise gewesen, die Jahresrate sei sogar weiter auf gut 20% geklettert. Bei den Warenpreisen (7,2% Y/Y) würden sich zudem die Knappheitsprobleme und der Preisdruck auf vorgelagerten Preisstufen widerspiegeln. Wegen der hohen Energiepreise habe die Politik reagiert und einige zielgerichtete Kompensationsmaßnahmen beschlossen. (Ausgabe März 2022) (28.02.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Februar deutlich verbessert, so die Analysten der Nord LB.Der ifo-Geschäftsklimaindex habe auf 98,9 Punkte zugelegt und notiere damit nach kurzer Unterbrechung wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Der ifo-Geschäftsklimaindex folge damit den positiven Vorgaben der ZEW-Umfrage und der Markit Einkaufsmanagerindices. Der Sprung des ifo-Geschäftsklimas sei von beiden Teilkomponenten unterstützt worden. So hätten die Unternehmenslenker die aktuelle Geschäftslage mit einem Indexstand von 98,6 Punkten deutlich besser als in den beiden Vormonaten beurteilt. Dies sei ein Indiz für eine allmählich nachlassende Belastung durch die Coronamaßnahmen, auch wenn der Scheitelpunkt der aktuellen Omikron-Welle erst vor kurzem überschritten worden sei und noch immer relativ hohe Infektionszahlen gemeldet würden.