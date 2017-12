In der aktuell sehr dynamischen Aufschwungphase habe sich zudem die lange Zeit recht ausgeprägte Investitionszurückhaltung aufgelöst. Die Bruttoanlageinvestitionen hätten 2017 preisbereinigt um mehr als 4% Y/Y zugelegt, wobei die Dynamik bei den Ausrüstungen etwas ausgeprägter gewesen sei als bei den Bauten. Bei den Bauten scheine der Impuls der migrationsbedingten Nachfragesteigerung allmählich auszulaufen, generell würden aber das niedrige Zinsniveau und der Mangel an renditeträchtigen Anlagealternativen weiterhin stützend für die Nachfrage wirken. Die kräftige Expansion der Ausrüstungsinvestitionen dürfte auf einen zunehmenden Bedarf der Unternehmen an Erweiterungsinvestitionen infolge der in der aktuellen zyklischen Phase immer knapper werdenden Kapazitäten zurückgehen.



Die deutsche Wirtschaft bewege sich mit Volldampf auf eine Phase der Hochkonjunktur zu, ohne jedoch bereits mit erheblichem Preisdruck konfrontiert zu sein. Für das Jahr 2018 würden die Analysten eine ähnlich hohe konjunkturelle Dynamik wie im Vorjahr erwarten. So würden die wichtigsten Stimmungsindikatoren in der Nähe ihrer historischen Höchstwerte notieren. Die Erwartungskomponenten der Umfragen von ZEW und ifo seien im Dezember zwar leicht gesunken. Der weiterhin klar positive Saldo verdeutliche aber, dass nach wie vor die Zahl der Befragten, die von einer weiteren Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage (bzw. der Geschäftslage) in sechs Monaten ausgehen würden, deutlich überwiege. Dies sei umso bemerkenswerter, da die gegenwärtige Geschäfts- bzw. Konjunkturlage in Deutschland weiterhin als außerordentlich gut bewertet werde.



Im Berichtsmonat Dezember habe die ZEW-Lagekomponente sogar noch einmal leicht auf 89,3 Saldenpunkte zugelegt und notiere damit nur rund zwei Zähler von dem historischen Höchststand vom Frühjahr 2011 entfernt. Die positive Bewertung der aktuellen Situation bilde den Referenzpunkt für den Blick in die Zukunft. Dies müsse bei der Interpretation der Erwartungskomponente beachtet werden. Insofern würden alle wichtigen Frühindikatoren für eine Verstetigung des robusten Aufschwungs sprechen. Der ifo-Geschäftsklimaindex notiere nur marginal unter dem im November markierten Rekordwert. Der PMI Industrie habe im Dezember mit 63,3 Punkten gar einen neuen historischen Höchstwert markiert. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten an ihrer Wachstumsprognose von 2,3% in diesem und 2,6% im kommenden Jahr festhalten. Das Wachstum bleibe breit unterstützt.



Die Aussichten für den privaten Konsum würden positiv bleiben, da die Beschäftigungsentwicklung weiter die Entwicklung der real verfügbaren Einkommen stütze. Die Zahl der Erwerbstätigen liege mit aktuell knapp 44,5 Mio. Menschen auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Zudem sei von stabilen Nominallohnzuwächsen auszugehen. Im Jahr 2018 würden für fast 10 Mio. Beschäftigte neue Vergütungstarifverträge verhandelt. Mit einer ähnlichen Steigerungsrate bei Löhnen und Gehältern, einer moderaten Inflation von rund 1,6% sowie gut 1% Beschäftigungswachstum werde das reale Konsumwachstum im Jahr 2018 wieder in der Nähe von 2% liegen. Der öffentliche Konsum dürfte wieder etwas stärker expandieren als 2017 (+1,7% Y/Y). Zusätzlich sei mit einer regen Bautätigkeit zu rechnen - vor allem vom Wohnungsbau sollte der Aufwärtstrend der Bauinvestitionen weiter gespeist werden.



Mit immer stärker ausgelasteten Kapazitäten werde sich die Investitionsbereitschaft steigen. Günstige Finanzierungsbedingungen böten den besten Rahmen hierfür. Der Export werde von der erhöhten weltwirtschaftlichen Dynamik profitieren. Die für Deutschland zu expansive Geldpolitik der EZB sowie eine inzwischen leicht expansive Fiskalpolitik würden den Konjunkturaufschwung zusätzlich befeuern. Auch wenn die aktuell sehr hohe Konjunkturdynamik mittelfristig sicher nicht gehalten werden könne: Für das Gesamtjahr 2018 würden die Analysten prognostizieren, dass die Wirtschaftsleistung sehr kräftig um 2,6% zulegen werde. Rechnerisch stünden 2018 gegenüber dem Vorjahr 0,7 Arbeitstage weniger zur Verfügung, was einem Wachstumseffekt von ungefähr -0,1 Prozentpunkten entspreche. Im Jahr 2019 sei aus Sicht der Analysten mit einer Fortsetzung des Aufschwungs mit etwas geringerer Dynamik zu rechnen, wobei jedoch die Risikofaktoren Brexit und Trump im Auge behalten werden müssten.



Auf der Ebene der Verbraucherpreise sei die zunehmende Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten noch nicht angekommen. Auch an der Entwicklung der Arbeitskosten lasse sich die vielfach beklagte Arbeitskräfteknappheit noch nicht ablesen. Die Tarifverdienste (einschließlich Sonderzahlungen) hätten 2017 nur um 2,3% Y/Y zugelegt. Der inländische Preisdruck habe im Jahr 2017 aber etwas zugenommen, sei aktuell aber noch moderat. Die Kernrate (ex Energie) habe im November bei 1,6% Y/Y gelegen. Die Gesamtinflationsrate werde sich zu Beginn des Jahres 2018 aufgrund von auslaufenden Basiseffekten bei den Energiekosten vorübergehend sogar wieder etwas stärker von der Marke von 2,0% Y/Y entfernen. Danach sei aber wieder mit einem moderaten Anstieg der Teuerungsrate zu rechnen.



Für die Jahre 2017 und 2018 sei auf gesamt wirtschaftlicher Ebene jeweils mit einem hohen positiven Finanzierungssaldo (Maastricht) zu rechnen. Die Staatsschuldenquote sinke voraussichtlich bis Ende 2018 in den Bereich von rund 60% des BIP (Maastricht-Kriterium). Die öffentlichen Finanzen würden dabei weiter massiv von der guten konjunkturellen Lage und dem niedrigen Zinsniveau profitieren. (Ausgabe vom 21.12.2017) (27.12.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der konjunkturelle Aufschwung hat sich in Deutschland im Jahr 2017 spürbar beschleunigt, so die Analysten der Nord LB.Die Quartalswachstumsraten hätten saison- und kalenderbereinigt zwischen 0,6% und 0,9% Q/Q in den ersten drei Quartalen gelegen. Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum habe sich das reale BIP im ersten Halbjahr 2017 um 2,2% Y/Y erhöht. Die deutsche Wirtschaft habe besonders von der weltwirtschaftlichen Belebung profitiert, wodurch endlich auch die Industriekonjunktur angesprungen sei. Die Auftragseingänge für die Industrie hätten im Jahresvergleich kräftig zugelegt. In den Monaten August bis Oktober hätten die Unternehmen 8,3% mehr Bestellungen als im gleichen Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das ifo-Geschäftsklima liege aktuell nahe seines historischen Allzeithochs und auch andere Frühindikatoren würden für eine zumindest gleichbleibend dynamische Entwicklung sprechen.Der Markit Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im Berichtsmonat Dezember gar auf einen neuen Rekordwert von 63,3 Punkten geklettert. Für das letzte Vierteljahr würden die Analysten daher mit einer ähnlich hohen Expansionsrate wie im Sommer rechnen. Diesbezüglich sollte man sich auch nicht von den zuletzt auf den ersten Blick schwachen Zahlen der harten Konjunkturindikatoren täuschen lassen. Zwar hätten die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion und die Exporte teils deutliche Rückgänge im Oktober 2017 verzeichnet. Diese Daten seien jedoch höchstwahrscheinlich massiv durch Brückentage (Tag der Deutschen Einheit und Reformationstag) nach unten verzerrt worden. Es sei daher von einer ausgeprägten Gegenbewegung im restlichen Quartal auszugehen.Für das zweite Halbjahr zeichne sich somit gar ein Wachstum von fast 3% gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2016 ab. Die Dynamik habe damit im abgelaufenen Jahr erneut deutlich über dem Potenzialpfad gelegen und die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten seien inzwischen leicht überausgelastet. Für das Gesamtjahr 2017 ergebe sich eine Expansion des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in einer Größenordnung von 2,3%. Saison- und kalenderbereinigt liege die Jahreswachstumsrate mit 2,6% deutlich höher, da 2,9 Arbeitstage weniger zur Verfügung gestanden hätten als im Jahr 2016.Im Jahr 2017 sei der Aufschwung breit unterstützt gewesen. Der private Konsum sei die wichtigste Wachstumsstütze geblieben. Zwar habe sich die Inflationsrate erwartungsgemäß deutlich erhöht. Das kräftige Wachstum habe sich aber auch in einer nochmals höheren Beschäftigungsdynamik niedergeschlagen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5% und damit so stark wie seit 2007 nicht mehr zugelegt. Durchschnittlich sei die Arbeitslosenquote von 6,1% auf 5,7% gesunken. Die beschleunigte Beschäftigungszunahme sowie anhaltende Nominallohnsteigerungen hätten die Expansionsrate des privaten Verbrauchs mit gut 2% Y/Y im Bereich des Vorjahres gehalten.