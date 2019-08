Bonn (www.aktiencheck.de) - Die großen Mitgliedsländer des Euroraums veröffentlichen in der Berichtswoche die endgültigen BIP-Daten für das 2. Quartal, so die Analysten von Postbank Research.



In der Regel würden dabei die vorläufig gemeldeten Ergebnisse bestätigt. Frankreich (Do., 29.08., 08:45 Uhr) sollte deshalb im Vorquartalsvergleich ein Wachstum von 0,2% ausweisen, womit bestätigt würde, dass sich die Konjunktur dort noch vergleichsweise gut gehalten habe. Die italienische Wirtschaft (Fr., 30.08., 12:00 Uhr) habe wohl stagniert, während Destatis den Rückgang des deutschen BIP (Di., 27.08., 08:00 Uhr) um 0,1% aller Voraussicht nach bestätigen werde. Zudem würden für Deutschland erstmals Detaildaten bekannt gegeben. Dabei zeichne sich recht klar ab, dass wohl vor allem die Netto-Exporte das Ergebnis belastet hätten, weil die Exporte noch stärker gefallen seien als die Importe. Die binnenwirtschaftlichen Nachfragekomponenten privater Verbrauch, Staatskonsum und Ausrüstungsinvestitionen dürften das Wachstum hingegen stabilisiert haben. Die Bauinvestitionen sollten dagegen gesunken sein, was dann aber in erster Linie als Gegenbewegung auf ein witterungsbedingt sehr starkes 1. Quartal zu werten sei.



Mit der sich abzeichnenden Bestätigung eines negativen Wachstums im 2. Quartal sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass Deutschland im Sommerhalbjahr eine technische Rezession durchläuft. Insbesondere stehe zu befürchten, dass die Netto-Exporte das BIP-Wachstum auch in der laufenden Periode drücken würden. Positive Impulse sollten angesichts eines immer noch stabilen Arbeitsmarkts weiterhin vom privaten Verbrauch ausgehen. Auch sollten die Bauinvestitionen nach dem Rücksetzer im 2. Quartal wieder gesteigert werden. Dies könnte jedoch zu wenig sein, um die von den internationalen Konflikten ausgehenden negativen Effekte auszugleichen, so dass die Analysten von Postbank Research damit rechnen würden, dass beim deutschen BIP-Wachstum im 3. Quartal das zweite negative Ergebnis in Folge zu verzeichnen sein werde.

(26.08.2019/ac/a/m)



