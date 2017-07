Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Investitionen in die Kapazitätsausweitung der deutschen Wirtschaft werden in den letzten Jahren generell als zu niedrig angesehen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Auch wenn die Unsicherheit über den mittelfristigen Konjunkturverlauf die Investitionsentscheidungen beeinflusse, sei sie nicht der alleinige Grund für ausbleibende Investitionen. Ein wachsender Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen sowie das eher moderate Wirtschaftswachstum seien weitere bestimmende Faktoren.



Der schwache Euro neutralisiere aktuell noch die daraus resultierende nachlassende internationale Wettbewerbsfähigkeit. Doch darauf sollte sich die deutsche Wirtschaft nicht dauerhaft verlassen. Ein weiterer Anstieg des Arbeitnehmeranteils am Volkseinkommen - womöglich auch aufgrund politischer Entscheidungen in Folge der Bundestagwahl im Herbst 2017 - würde die Arbeitsmarktreformen von 2003 bis 2007 neutralisieren und damit die Investitionsquote weiter belasten. (30.06.2017/ac/a/m)





