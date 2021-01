Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun sei klar: Der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown wird bis zunächst 31. Januar verlängert, so die Analysten der Helaba.



Die Analysten der Helaba hätten dies bereits am 18. Dezember als sehr wahrscheinlich angesehen und ihre Wachstumsprognose für Deutschland von 5% auf 4,2% in diesem Jahr herabgesetzt. Auch die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und die Einschränkungen des Bewegungsradius in Kreisen mit sehr hoher Corona-Inzidenz würden nun keine weitere Anpassung erfordern. Unterstellt sei allerdings, dass die Schließungen des Einzelhandels und von Teilen der Dienstleistungsunternehmen nicht im gesamten ersten Quartal bestehen bleiben würden. Die zunehmenden Impfungen sollten schrittweise Öffnungen und damit einen beginnenden Aufholprozess noch vor April ermöglichen. Bereits das dritte Quartal 2020 mit seinem starken Anstieg des Konsums von 10,8% gegenüber den drei Monaten zuvor habe gezeigt (Q2: -11,1%), wie stark der Aufholprozess ausfalle, wenn Beschränkungen aufgehoben würden. Mit derartigen Effekten sei in diesem Jahr erneut zu rechnen.



Die Monatsindikatoren für das vierte Quartal 2020 seien bislang positiv ausgefallen. Treiber sei zurzeit die Industrie. Der Einkaufsmanagerindex habe im Dezember einen Spitzenwert von 58,3 Punkten erreicht und die Produktionsdaten würden sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Bau ein deutliches Plus im vierten Quartal gegenüber den drei Monaten zuvor signalisieren. Schrumpfen dürfte die Wertschöpfung der Dienstleister in der Summe. Gleichwohl sei die Situation in diesem Sektor differenziert. Der Einkaufsmanagerindex notiere mit 47,7 deutlich höher als im Frühjahr 2020. Die Einzelhandelsumsätze seien sowohl im Oktober als auch im November sehr stark gewesen, so dass auch bei rückläufigen Verkäufen im Weihnachtsgeschäft mit einem realen Umsatzplus gegenüber dem dritten Vierteljahr gerechnet werden könne. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt in den letzten drei Monaten des alten Jahres nur marginal geschrumpft sein. Der Lockdown sei zu kurz gewesen, um zu stärkeren Negativeffekten zu führen. Damit sei das Ausgangsniveau der deutschen Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn recht hoch. Selbst eine Stagnationim gesamten Jahr 2021 würde zu einem BIP-Wachstum von rund 1% führen. Die Bekanntgabe der ersten BIP-Schätzung für das Jahr 2020 durch das Statistische Bundesamt am 14. Januar werde einen Rückschluss auf den Verlauf der letzten drei Monate des alten Jahres sowie des statistischen Überhangs für 2021 zulassen. (08.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.