Bonn (www.aktiencheck.de) - Deutschland hat eines der weltweit größten Hilfspakete gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie verabschiedet, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Dennoch halte sich die fiskalische Belastung bisher in Grenzen. Denn vom Gesamtvolumen in Höhe von fast 800 Milliarden Euro seien bis dato nur etwa zehn Prozent in Anspruch genommen worden. Das sei auch ein Grund, warum die Neuverschuldung 2020 mit 4,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) geringer ausgefallen sei als erwartet. Zwar sei es wegen der weiter schwelenden Pandemie für eine endgültige Bilanz noch zu früh. Allerdings zeichne sich bereits ab, dass die Staatsverschuldung in Deutschland kaum über 70 Prozent der Wirtschaftsleistung ansteigen dürfte - nicht weit von der im EU-Stabilitätspakt verankerten Obergrenze von 60 Prozent entfernt. Auch könnte es möglich sein, bald wieder die strenge nationale Schuldenbremse einzuhalten. Aus Sicht von Ulrich Stephan von Postbank Research wäre eine möglichst schnelle Rückkehr zu den Regeln ein positives Signal für die Märkte, die unter der mit einer zu hohen Staatsverschuldung verbundenen Unsicherheit leiden könnten. (27.01.2021/ac/a/m)





