Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zieht man Bilanz, so war der September für Deutschland konjunkturell kein guter Monat, so die Analysten der DekaBank.



Rückgänge bei Produktionszahlen, Ausfuhren und Einzelhandelsumsätzen hätten das Bild geprägt. Selbst die leicht steigenden Industrieaufträge seien bei weitem nicht in der Lage gewesen, den dramatischen Rückgang des Vormonats auszugleichen.



In zahlreichen Wirtschaftsbereichen starte man nun mit statistischen Unterhängen (einer Wachstumshypothek) in das vierte Quartal, das ohnehin schon durch Risiken wie Lieferengpässe, Energiepreise und Corona belastet sein werde. (09.11.2021/ac/a/m)





