Aus der deutschen Industrie seien auch weiterhin keine positiven Nachrichten zu vermelden. So sei die Industrieproduktion im November um 1,9% gegenüber dem Vormonat gesunken. Darüber hinaus sei der Oktober-Wert von -0,5% auf -0,8% korrigiert worden. Im November sei der Rückgang des Outputs auf breiter Front erfolgt. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe, als auch im Energiesektor sowie im Bau hätten deutliche Abschläge zu Buche gestanden. Habe die Belastung des deutschen BIP-Wachstums im 3. Quartal durch die Industrie - insbesondere aufgrund der maßgeblichen Probleme in der Autoproduktion - zunächst auf eine Gegenbewegung hoffen lassen, zeichne sich nunmehr immer deutlicher ab, dass auch das Schlussquartal 2018 kaum besser ausgefallen sein dürfte. Dies sind nicht nur schlechte Nachrichten für die wirtschaftliche Dynamik hierzulande im vergangenen Jahr, sondern belastet auch die Ausgangsbasis für das noch junge Jahr 2019, so die Analysten von Postbank Research.



Im weiteren Tagesverlauf veröffentliche Eurostat die Vertrauensindikatoren für die Eurozone im Dezember 2018. Angesichts der Entwicklung bei diversen alternativen Sentimentindikatoren würden die Analysten von Postbank Research mit einem Rückgang des Wirtschaftsvertrauens von 109,5 auf 109,0 Punkte rechnen. Hierfür sollte insbesondere das Verbrauchervertrauen verantwortlich zeichnen, das, wie bereits vorab gemeldet worden sei, im Dezember deutlich von -3,9 auf -6,2 Zähler gesunken sei. Für das Industrievertrauen rechne man mit einem moderaten Abschlag von 3,4 auf 3,2 Punkte.



Das Defizit in der US-Handelsbilanz dürfte im November moderat von 55,5 auf 53,5 Mrd. US-Dollar gesunken sein. Aufgrund der anhaltenden Haushaltssperre in den USA sei jedoch noch nicht sicher, ob die entsprechenden Daten tatsächlich wie angekündigt heute veröffentlicht würden. Unabhängig vom konkreten Ergebnis sei aber ohnehin nicht davon auszugehen, dass die Monatsdaten in den neu angelaufenen Gesprächen zwischen den USA und China zum Handelskonflikt für größere Bewegung sorgen würden. (08.01.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Absturz des ISM-Manufacturing-Index im Dezember hatte Befürchtungen geweckt, dass es seinem Pendant für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe ähnlich ergehen könnte, so die Analysten von Postbank Research.Der ISM-Serviceindex sei nunmehr zum Jahresende 2018 von 60,7 auf 57,6 Punkte gesunken, womit der Rückgang zwar stärker als im Vorfeld erwartet, aber gleichwohl nicht so drastisch wie im Verarbeitenden Gewerbe ausgefallen sei. Dabei hätten die meisten Subkomponenten, die jedoch nur teilweise in die Berechnung des Gesamtindex einfließen würden, nachgegeben. Der Rückgang sollte aber nicht überbewertet werden. So liege der Gesamtindex immer noch klar in expansivem Terrain. In der Summe reihe sich der ISM-Serviceindex damit in eine ganze Folge von Konjunkturindikatoren ein, die zwar ein nachlassendes, gleichwohl aber immer noch solides Wachstum der US-Wirtschaft signalisieren würden.