Die für den Beginn des neuen Jahres vorliegenden Stimmungsindikatoren würden ein wahrlich euphorisches Bild der Konjunkturlage zeichnen. So sei der Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) eine geradezu überschäumend positive Beurteilung der gegenwärtigen Konjunkturlage zu entnehmen gewesen. Gleichzeitig seien die Erwartungen an die Situation in sechs Monaten ungebrochen optimistisch geblieben.



Auch die vom Münchener ifo-Institut im Rahmen seines Konjunkturtests befragten Vertreter von rund 7.000 deutschen Unternehmen seien zum Jahresbeginn bei allerbester Stimmung gewesen. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe im Januar mit 117,6 Punkten auf dem bereits im November erreichten Allzeithoch notiert. Nach dem dezenten Rücksetzer im Vormonat befinde sich das Geschäftsklima mitten im Winter also auf dem Siedepunkt. Ausschlaggebend für die Konjunktureuphorie sei die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage gewesen, die mit 127,7 Punkten niemals zuvor seit Ergebung der Zeitreihen so überschwänglich gewesen sei. Die sehr hohe Zufriedenheit der Unternehmenslenker mit der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation erstrecke sich auf alle Sektoren, besonders im Verarbeitenden Gewerbe habe sich das Geschäftsklima auf bereits schwindelerregend hohem Niveau nochmals verbessern können.



Bei alledem habe die Gesellschaft für Konsumforschung darüber berichtet, dass das Konsumentenvertrauen in Deutschland zuletzt auf ein neues Rekordniveau geklettert sei. Dies könne getrost als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass das Schwungrad der Konjunktur hierzulande maßgeblich von der Binnennachfrage angetrieben werde. Insbesondere die vom ifo-Institut dokumentierte Jubelstimmung in der exportorientierten deutschen Industrie zeige aber auch, dass der starke Euro den Unternehmen bislang keine Sorgenfalten auf die Stirn treibe. Gehe es besser?



Die Analysten würden sich in ihrer optimistischen Wachstumsprognose für Deutschland von 2,6% in diesem Jahr bestätigt sehen. Kräftige Impulse sollten wie schon im vergangenen Jahr vor allem von der Binnenkonjunktur ausgehen, ein deutlich positiver Wachstumsbeitrag sei aber auch vom Außenhandel zu erwarten. Die weitere Verbesserung der bereits hervorragenden Beschäftigungslage liefere dabei Spielraum für wieder stärkere Lohn- und Einkommenszuwächse. (Ausgabe Februar 2018) (29.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gemäß erster Vorrausschätzungen wurde in Deutschland im vergangenen Jahr ein reales Wirtschaftswachstum von 2,2% erreicht, so die Analysten der Nord LB.Bereinigt um Arbeitstage-Effekte - es hätten drei Arbeitstage weniger zur Verfügung als im Jahr 2016 gestanden - ergebe sich ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 2,5%, der damit deutlich über dem Potenzialpfad gelegen habe. Der Aufschwung sei breit unterstützt gewesen, der private Konsum sei der wichtigste Wachstumspfeiler geblieben. Der Wirtschaftsboom habe zu einer nochmals höheren Beschäftigungsdynamik beigetragen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5% und damit so stark wie seit 2007 nicht mehr zugelegt. Durchschnittlich sei die Arbeitslosenquote von 6,1% auf 5,7% gesunken. Zudem habe sich die Investitionszurückhaltung aufgelöst. Die Bruttoanlageinvestitionen hätten kräftig zugelegt, die Dynamik bei den Ausrüstungen sei etwas ausgeprägter gewesen als bei den Bauten.