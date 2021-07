Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) ist im Mai 2021 gegenüber April 2021 um 0,5% gesunken. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Konsumgütern um 4,1% und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,6% zu. Bei den Investitionsgütern ging die Produktion um 3,4% zurück. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung 2,1% niedriger als im Vormonat. Die Bauproduktion ist dagegen um 1,3% gestiegen.



Für den April 2021 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang der Produktion von 0,3% gegenüber März 2021 (vorläufiger Wert: -1,0%).



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_322_421.html;jsessionid=D112A1AD8DBE87788BBEED387DA59E13.live732 (07.07.2021/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Mai 2021 saison- und kalenderbereinigt 0,3% niedriger als im April 2021, so das Statistische Bundesamtes (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vorjahresvergleich war die Produktion im Mai 2021 kalenderbereinigt 17,3% höher als im Mai 2020, als infolge der Corona-Pandemie weite Teile der Wirtschaft ihre Produktion deutlich eingeschränkt hatten. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, lag die Produktion im Mai 2021 saison- und kalenderbereinigt 5,0% niedriger.