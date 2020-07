Das Konjunkturprogramm habe ein Volumen von 113 Mrd. Euro, wovon rund 70% in diesem und 30% im nächsten Jahr ausgegeben werden sollten. Während die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bis zu einem Prozentpunkt betragen könnten, würden die Analysten an ihrer BIP-Prognose von -7,2% festhalten, da ein Konjunkturprogramm bereits in der Prognose berücksichtigt worden sei und die Abwärtsrisiken in Bezug auf das externe Umfeld gestiegen seien.



Der Tiefpunkt des Konjunkturzyklus dürfte im April erreicht worden sein. Ein Indiz dafür seien die ifo-Umfragen. Demnach habe sich die Stimmung in allen wichtigen Branchen etwas verbessert. Der deutlichste Anstieg sei im Einzelhandel zu verzeichnen, der (ex-Lebensmittel) zu den am stärksten von den Shutdown-Maßnahmen betroffenen Sektoren zähle.



Im Bausektor zeige der ifo-Index nur eine geringe Erholung an. Der Rückgang sei jedoch deutlich weniger stark gewesen. Mit 97,7 Punkten liege der Index über dem langjährigen Durchschnitt.



Betrachte man das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Allgemeinen, sehe die Lage immer noch recht düster aus. Der ifo-Index habe sich zwar erholt, aber das Niveau liege immer noch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Der Dienstleistungssektor dürfte seine Erholung fortsetzen. Die Erholung im Verarbeitenden Gewerbe könnte sich angesichts der Risiken, die sich aus dem äußeren Umfeld ergeben würden, als schleppend erweisen. (Finanzmarkttrends vom 30.06.2020) (01.07.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das BIP Deutschlands schrumpfte in Q1 2020 um relativ milde 2,2% QoQ, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dem dürfte in Q2 ein heftiger Rückgang von rund 11% folgen. Für das Gesamtjahr würden die Analysten erwarten, dass die Wirtschaft um etwa 7,2% kleiner als 2019 sein werde. Im Jahr 2021 sei eine Erholung um 5,6% möglich.