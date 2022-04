Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die harten Konjunkturindikatoren in Deutschland zeigen am Vorabend des Krieges ein gemischtes Bild, so die Analysten der DekaBank.



Unterm Strich aber würden sich die Industrie und der Handel im Februar noch robust zeigen, die Dienstleister, für die nur Januardaten vorlägen, sogar stark.





Der Ausblick sei aber sehr gedämpft. Für März würden die Pkw-Daten eine starke Kontraktion der Produktion andeuten, und die weiter nach vorne blickenden Geschäftserwartungen würden unter den befürchteten Kriegsbelastungen und Unsicherheiten über die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Vorleistungsgütern kollabieren. (07.04.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.