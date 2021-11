Inflationsrate ohne Energie bei +3,1%



Die Preiserhöhungen bei Energie und bei Nahrungsmitteln gegenüber dem Vorjahresmonat wirkten sich deutlich auf die Inflationsrate aus: Ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate im Oktober 2021 bei +3,1% gelegen, ohne beide Güterbereiche bei +2,9%.



Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,4%



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im Oktober 2021 um 2,4% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,4%. Deutlicher erhöhten sich unter anderem die Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,5%), Leistungen sozialer Einrichtungen (+4,7%) sowie für Gaststättendienstleistungen (+3,8%).



Kräftiger Preisanstiege bei Heizöl mit 17, % gegenüber dem Vormonat



Im Vergleich zum September 2021 stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober 2021 um 0,5%. Vor allem erhöhten sich die Preise für Energieprodukte insgesamt um 4,0%. Auffällig stark war der Preisanstieg bei Heizöl mit +17,5%. Auch Kraftstoffe wurden mit +5,8% spürbar teurer. Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt blieben im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert (-0,1%, darunter frisches Gemüse: -2,7%, aber Kaffee: +1,1%). Die Preise für Pauschalreisen gingen vor allem saisonbedingt um 4,7% zurück.



Methodische Hinweise:



Hintergrundinformationen und Analysen zu den Folgen der Corona-Pandemie für die Preisentwicklung liefert Ihnen auch unser Podcast "StatGespräch" zum Thema Inflation. Darin erklären wir, welche Rolle Basiseffekte spielen, und werfen einen Blick in die Zukunft der Preiserhebung.



Die Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex sind neben weiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf der Sonderseite Corona-Statistiken im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.(10.11.2021/ac/a/m)







